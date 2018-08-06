2018-08-06T17:02:42+03:00
Общество

В центре города перекроют улицу

Движение троллейбуса №3 приостановят
Ольга ДАНИЛОВА
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Движение частично перекроютДвижение частично перекроютФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как сообщает департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска, в связи с неотложными работами по реализации третьего этапа реконструкции магистральной тепловой сети № 1 от ТЭЦ-1, пролегающей под проезжей частью улицы Красной Армии на участке от пересечения улиц Бочарова – Красной Армии до пересечения улиц Белинского – Красной Армии с 4 августа по 30 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Красной Армии. Полосы движения по нечетной стороне улицы будут перекрыты, запрещено движение транспорта на участке от улицы Бочарова до Белинского. Пропускать городской пассажирский транспорт будут со стороны улицы Энгельса и троллейбусов по маршрутам №7 и №8 в обоих направлениях.

Из-за работ технически невозможно организовать движение троллейбусов по маршрутам №2 и №3, отметили в мэрии. Поэтому троллейбусы №2 будут ходить до Знаменского собора, а маршрут №3 будет закрыт. Перевозить пассажиров с улицы Полевой и прилегающих улиц будут маршрутками на условиях льготного проезда.

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