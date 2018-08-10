2018-08-10T09:14:07+03:00
Общество

В Минске заложат капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге

Торжественное мероприятие пройдет в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске 23 августа пройдут грандиозные торжестваВ Курске 23 августа пройдут грандиозные торжестваФото: Из архива КП.
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Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Курской битве. Эту дату в нашей стране и во всем мире отметят 23 августа.

Видеомост «МинскКурск», посвященный этому событию состоится 16 августа в 15.00 в Доме Советов. От Курской области и Республики Беларусь участие в нем примут представители исполнительной власти, общественных организаций, ветераны, духовенство, молодежь.

В белорусскую столицу капсулу с землей доставил министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, который также является руководителем белорусской части Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью. Земл. с мест ожесточенных боев на Курской дуге взяли во время его визита в Курск в начале июня этого года. В капсуле хранится земля из поселка Золотухино и с территории памятника Героям-артиллеристам, расположенного в Поныровском районе.

Сначала состоится памятная литургия, после чего капсулу с землей поместят в нишу крипты.

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