Курскую область посетила московская делегация ветеранов военной службы

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-09T16:00:26+03:00

На курской земле много делается для того, чтобы молодое поколение не забывало о тех страшных событиях Фото: Из архива КП.

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Участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий в горячих точках, офицеры возложили цветы и венки на мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны». А на торжественной встрече в филармонии заместитель губернатора Людмила Гребенькова вручила гостям медали «75 лет Победы в Курской битве».

В числе московских фронтовиков, которые принимают участие в мероприятии, Владимир Опрышкин, участник Курской битвы.

- После окончания артиллерийского училища, в 17 лет, сразу попал на Курскую дугу. Мне, как наводчику, надо было танки останавливать, чтобы они не давили и не уничтожали живую силу. В августе 1943 года мне вручили орден за подбитые три танка. Потом после войны восстанавливал Курск. Сейчас город не узнаю. Все изменилось, - говорит ветеран.

Как отметил председатель Московского областного регионального отделения ветеранов Вооруженных Сил РФ Владимир Рабеев, в апреле прошлого года организация выступила инициатором программы «От 75-летия подвига защитников Брестской крепости до 75-летия Победы в Курской битве».

- В рамках этой программы мы встречаемся с участниками Великой Отечественной войны. За последние два года посетили 18 регионов. Множество встреч убеждают в том, что именно ветераны, фронтовики являются носителями исторической памяти, - отметил он.

На курской земле много делается для того, чтобы молодое поколение не забывало о тех страшных событиях.

Ежегодно в регионе проводится множество мероприятий патриотической тематики. Наиболее крупные и значимые – форум «Молодежь за единство и развитие», фестивали молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России», поисковые экспедиции «Вахта Памяти», патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и целый ряд других. Об успешности проводимой в этом направлении работы свидетельствует тот факт, что Курской области вручен вымпел и медали Министерства обороны РФ, благодарности Правительства Российской Федерации за первое место в конкурсе субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва в 2017 году.