2018-08-01T12:32:47+03:00
Общество

«Мираторг» расширяет ассортимент

Агрохолдинг сообщает о запуске на мясоперерабатывающем заводе СК «Короча» двух новых видов колбасок линейки «Чиполетти» из свинины
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«Мираторг» - крупнейший оператор мясного рынка России. Рост производства высококачественной и доступной продукции, ориентированной на конечного потребителя, является приоритетным направлением деятельности компании: постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции в потребительской упаковке, основываясь на данных потребительских запросов и предпочтений.

Новая продукция крупнейшего в России высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия «СК Короча», входящего в состав агрохолдинга, представлена двумя видами колбасок «Чиполетти»: с сыром и сырокопченым беконом. Вес упаковки «Чиполетти» составляет 400 гр. Колбаски поставляются в торговые сети в лотках с применением защитной атмосферы, позволяющей дольше сохранить свежесть продукции - до 15 суток при температуре хранения от – 1,5 до 4,0 0С. Колбаски отлично подходят для приготовления и в домашних условиях, и на природе.

- Высокий уровень качества «Мираторг» и ориентация на запросы конечного потребителя делают нашу продукцию востребованной, позволяют ежегодно увеличивать объемы производства и расширять ассортимент, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга. - Поставки первых партий «Чиполетти» в супермаркеты показали высокий спрос со стороны покупателей и стали предпосылкой для дальнейшего расширения линейки колбасок.

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