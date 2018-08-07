Курская область стала призером Всероссийских сельских летних спортивных игр

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-07T15:46:03+03:00

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В Курской области завершились соревнования спортсменов из 67 регионов России. В рамках Всероссийских летних сельских спортивных игр проходили такие традиционные состязания, как тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис, самбо. Кроме того, спортсмены соревновались в мини-лапте, городкам, перетягиванию каната, а также прошли поединки дояров и механизаторов.

Трибуны собрали соттни болельщиковФото: Светлана ВОЛКОВА

Всего более 2,5 тысяч съехались на финал XII Всероссийских летних сельских спортивных игр.

В общекомандном первенстве куряне впервые за всю историю участия во Всероссийских сельских спортивных играх заняли третье место. Первое место завоевала команда Челябинской области, на втором месте – Республика Татарстан.

Куряне стали призерами соревнованийФото: Светлана ВОЛКОВА

Кроме того, в общекомандном первенстве финальных соревнований по группам в зависимости от численности сельского населения в группе до 450 тысяч человек команда Курской области заняла первое место.

До этого лучшим достижением нашей команды было третье место в своей группе по численности сельского населения в финальных соревнованиях предыдущих XI Всероссийских летних сельских спортивных игр в июле 2016 года в Саратове.