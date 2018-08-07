В Курске спасли двух тонущих детей

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-07T16:51:19+03:00

Две девочки чуть не утонули в реке Сейм

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Спасатели аварийно-спасательной службы Максим Солонин, Михаил Жмыхов, Константин Шарапов и Александр Шестопалов патрулируют четыре пляжа, расположенные не реке Сейм. Один официальный и три неофициальных. 6 августа примерно в четыре часа дня они проплывали на лодке мимо дикого пляжа и заметили в воде девочку.

Из-за дождя река поднялась, течение усилилось. И ребенка стало затягивать под обрывистый берег, откуда выбраться на берег невозможно.

– Девочка была напугана, сил ей явно не хватало для борьбы с течением. К тому же это место сильно закоряжено, купаться здесь категорически запрещено, так как опасно для жизни и здоровья, - рассказывает непосредственный участник событий Максим Солонин, начальник группы поисково-спасательных водолазных работ АСС Курской области.

Спасатели тут же направились к месту происшествия. А на помощь юной курянке бросился парень. Потом выяснилось, что это был ее брат. Максим прыгнул с лодки в воду и поплыл к тонувшей девочке. Он смог удержать на воде двоих детей и помог им забраться в лодку.

Спасенных доставили на берег целыми и невредимыми, и передали родителям. Благодаря подоспевшим спасателям, удалось избежать большой трагедии: девочку спасли, медицинская помощь ей не потребовалась.

Спасатели продолжили патрулирование. Буквально через два часа они увидели девушек, которые на этом же пляже прыгали в воду.

— Я ещё сразу подумал: может что-нибудь произойти, - говорит Константин Шарапов, водолаз АСС Курской области. – Потому из поля зрения эту компанию не упускали.

Ближе к вечеру спасатели увидели, что одна из девушек из той самой компании зашла в воду. Она проплыла мимо лодки и вдруг неожиданно ушла под воду. Через несколько секунд девочка снова всплыла и опять погрузилась под воду

Константин сразу же прыгнул с лодки и поплыл к тонущей. Нырял несколько раз, искал. Ситуация, конечно, была критическая: счет шел на секунды. Константин заметил девушку под водой и вытащил ее. Спасатели доставили пострадавшую на берег и убедились, что её здоровью ничего не угрожает

Как выяснилось позже, девушка просто устала. Из-за испуга она наглоталась воды и уже не могла физически держаться на поверхности.

— Это огромная удача, что в этот момент мы находились рядом, - говорит Константин. – У девочки не было сил даже крикнуть, что она тонет. А на этом участке берега нет официального пляжа, не дежурят спасатели.

А между тем в Курской области с начала купального сезона уже утонули 28 человек. И печальная статистика пополняется чуть ли не каждый день. 1 августа в области на воде погибли сразу четыре человека. 5 августа в Стрелецком озере Курска утонул 40-летний мужчина. А 6 августа в пруду, расположенном в Стремоухово-Бобрик Льговского района – 31-летний парень.

— 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Все погибшие купались на так называемых неофициальных пляжах, где не организовано дежурство спасателей и не обследована прибрежная территория и дно.

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят несколько десятков рейдов и сотни бесед с отдыхающими на речках и прудах. В зоне постоянного контроля – дети. Нередки случаи, когда спасатели застают на берегу юных курян без родителей.

В профилактической и патрульной работе участвуют также спасатели АСС Курской области, сотрудники правоохранительных органов, представители ВОСВОДа. С начала купального сезона проведено более 300 совместных рейдов на реках и озерах региона. Ежедневно к данной работе привлекается более 800 человек. Особое внимание уделяется неорганизованным местам отдыха у воды. С гражданами, купающимися вне официальных пляжей, проводятся профилактические беседы.