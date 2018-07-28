2018-07-28T22:48:29+03:00
Общество

В Курск прибыл ковчег со святыми мощами

Поклониться святыне можно в Свято-Троицком женском монастыре
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Считается, что мощи обладают исцеляющей силойСчитается, что мощи обладают исцеляющей силой
Изменить размер текста:

По преданию отец Гавриил притягивал всех христианской и жертвенной любовью. Часто его видели босиком, в рваной одежде, с медной диадемой на голове и дырявым кувшином в руках. Через него, словно в бинокль, он высматривал людей, которым требовалась духовная помощь, и бежал поделиться безграничной любовью и верой.

Инокиня Мария приехала в Курск из Сибири. В Кемерове она вместе с другими сестрами возводит монастырь. Пожертвования собирают везде. Недавно в одном из грузинских храмов им подарили икону преподобного Гавриила (Ургебадзе) и кусочек от его рясы. Теперь в строительстве помогает сам святой. Ранее монахини посещали с благоухающим образом преподобного разные города. Теперь им подарили из Грузии большую святыню: большую частицу святых мощей.

Верующие идут поклониться старцу, а заодно вносят посильные средства на возведение кемеровской обители.

Отец Гавриил намеренно юродствовал, унижал себя, скрывая от людей свою святость. Его поучения, дар прозорливости и исцеления от болезней еще при жизни привлекали христиан и просвещали неверующих. Старец часто повторял: «В последние времена люди спасутся добротой, любовью и смирением». Он ушел из жизни в 1995-ом. Похоронен в Грузии. Возле его могилы всегда многолюдно. Просящие получают незамедлительную помощь и незримо чувствуют рядом присутствие дивного святого.

Святые мощи преподобного будут гостить в Свято-Троицком женском монастыре предположительно до Преображения

Считается, что мощи обладают исцеляющей силой. Много икон с изображением святого разошлось по России и Украине. Они мироточат, приносят исцеление, вразумляют, приводят к покаянию, отмечают верующие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
ЖД округ Курска вновь останется без горячей воды
Курянин до смерти избил престарелую мать
На Курской АЭС завершился ремонт энергоблока № 2
В Курске под машину попал девятилетний мальчик
Курский пенсионер попал под статью за хранение пороха
В Курской области грибами отравились 16 человек
В Курске перекроют проезд по Красной Армии
По Курской области пройдет автопробег
Курянка украла в медцентре кошелек
В Курск приедут калининградские юнармейцы
В Курске пройдет ночная репетиция парада
Под Курском водитель сбил велосипедиста и скрылся
В Курске продолжают отключать свет
В Курске на Студенческой таксист сбил девушку
В Курской области КамАЗ врезался в «Москвич»
В Курской области убрали половину урожая
В Щигровском районе нашли артснаряд
Под Курском столкнулись УАЗ и такси
Пожилой курянин стал жертвой мошенника
В Курске стартует "Книговорот" учебников
Курян приглашают в парк на праздничный вечер
Полицейские вернули курянину угнанный автомобиль
В Курской области почтальона обвиняют в присвоении крупной суммы
Под Курском пройдут Карповские чтения
В Курске отметят День десантника
Руководитель курского СК проведет прием