В Курск прибыл ковчег со святыми мощами

28 Июль 16:00 2018-07-28T22:48:29+03:00

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По преданию отец Гавриил притягивал всех христианской и жертвенной любовью. Часто его видели босиком, в рваной одежде, с медной диадемой на голове и дырявым кувшином в руках. Через него, словно в бинокль, он высматривал людей, которым требовалась духовная помощь, и бежал поделиться безграничной любовью и верой.

Инокиня Мария приехала в Курск из Сибири. В Кемерове она вместе с другими сестрами возводит монастырь. Пожертвования собирают везде. Недавно в одном из грузинских храмов им подарили икону преподобного Гавриила (Ургебадзе) и кусочек от его рясы. Теперь в строительстве помогает сам святой. Ранее монахини посещали с благоухающим образом преподобного разные города. Теперь им подарили из Грузии большую святыню: большую частицу святых мощей.

Верующие идут поклониться старцу, а заодно вносят посильные средства на возведение кемеровской обители.

Отец Гавриил намеренно юродствовал, унижал себя, скрывая от людей свою святость. Его поучения, дар прозорливости и исцеления от болезней еще при жизни привлекали христиан и просвещали неверующих. Старец часто повторял: «В последние времена люди спасутся добротой, любовью и смирением». Он ушел из жизни в 1995-ом. Похоронен в Грузии. Возле его могилы всегда многолюдно. Просящие получают незамедлительную помощь и незримо чувствуют рядом присутствие дивного святого.

Святые мощи преподобного будут гостить в Свято-Троицком женском монастыре предположительно до Преображения

Считается, что мощи обладают исцеляющей силой. Много икон с изображением святого разошлось по России и Украине. Они мироточат, приносят исцеление, вразумляют, приводят к покаянию, отмечают верующие.