Жители Курска засыпают ямы на дорогах мусором

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-06T14:34:19+03:00

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В соцсетях появилась фотография провала на улице Студенческой. Дыра образовалась здесь давно, в скором времени после ремонта асфальта. Яму предупредительно огородили. Куряне стали бросать в нее мусор. Возможно, так горожане пытаются обезопасить себя. В засыпанную дыру в асфальте провалиться сложнее. А подобные прецеденты уже были.

В середине июля в центре Курска на улице Мирной провалился огромный кусок асфальта. В образовавшуюся огромную дыру задними колесами угодила припаркованная иномарка. Как выяснилось, теплосетевая компания проводила гидравлические испытания. Под давлением воды труба не выдержала, вода хлынула наружу, размыла грунт, он просел, асфальт провалился. А в него машина.

В дыру задними колесами угодила иномаркаФото: соцсети

Буквально через день провал образовался на улице Блинова. В ловушку попал коммунальный грузовик. Водитель мусоровоза, вероятно, не заметил глубокую выбоину, образовавшуюся около канализационного коллектора, и заполненную водой. ЧП могло произойти в результате ливня, который обрушился на город накануне, или же из-за нагрузки на дорожное полотно.

В ловушку попался коммунальный грузовикФото: соцсети

В этом году на ремонт дорог в Курске планируется потратить более 275 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета. Часть работ уже завершена. Наряду с заменой дорожного покрытия контрактами предусмотрены работы по ремонту смотровых колодцев инженерных коммуникаций на проезжих частях дорог, в том числе с устройством железобетонных плит перекрытия, что в дальнейшем предотвратит просадку люков.

На ямочный ремонт из городского бюджета планируется выделили около 31,6 млн. рублей. Всего в этом году запланировано отремонтировать 31 883 квадратных метров дорожного покрытия.