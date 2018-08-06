В Курске проходят XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-06T13:38:13+03:00

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До 6 августа включительно на нескольких площадках областного центра и в местечке Свобода соревнуются спортсмены из 67 регионов России. В рамках Всероссийских летних сельских спортивных игр проходят такие традиционные состязания, как тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис, самбо. Кроме того, прошли соревнования по мини-лапте, городкам, перетягиванию каната, а такеж поединки дояров и механизаторов.

Всего более 2,5 тысяч съехались на финал XII Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые стартовали 3 августа. В этот день на стадионе "Трудовые резервы" Курска прошло торжественное открытие игр с праздничным шествием и фейверком. В течение четырех дней участники состязались за призовые места в турнирах по различным видам спорта.

Торжественное открытие на стадионе "Трудовые резервы"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Летние сельские спортивные игры проводятся в три этапа: на уровне муниципальных образований, субъектов РФ и Всероссийском. Традиционно организаторами соревнований являются Министерство спорта РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и Добровольное спортивное общество «Урожай России».

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII Всероссийских летних сельских спортивных игр:

На трибунах собралось немало болельщиковФото: Светлана ВОЛКОВА

"Приветствую вас в Курске и поздравляю с началом финальных соревнований XII Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые посвящены 75-й годовщине Курской битвы - одному из крупнейших, ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Отрадно, что с каждым годом Игры завоевывают все большую популярность, открывают дорогу юным талантам, вдохновляют тысячи сельских жителей на занятия спортом и активный досуг. В целом - вносят значимый вклад в решение актуальных социальных проблем на селе. Яркие, увлекательные состязания - всегда значительное событие в спортивной жизни страны и региона - хозяина Игр. И конечно, это настоящий праздник для всех присутствующих"