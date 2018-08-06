2018-08-06T11:36:46+03:00
Общество

Акция «КП»: «Хочу домой!»

«Комсомолка» срочно ищет хозяев для собак из отлова, иначе животных ждет смертный приговор - бесплатные медпомощь и доставка питомцев гарантированы
Светлана ВОЛКОВА
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Ребята ждут своего хозяина и другаРебята ждут своего хозяина и друга
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Cудьба занесла этих несчастных животных в пункт временного содержания под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия содержания здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Двадцать разумных, ни в чем неповинных собачек стали жертвами службы отлова в Курске. Бедняг отправили в камеры смертников за город. Время прошло, и тех, кого до сих пор не забрали домой, могут усыпить в любой момент.

- Совсем недавно мы не досчитались девяти замечательных песиков.... Их уже нет в живых,скорее всего. Шестьдесят нашли дом. Но там вас по-прежнему очень ждут щенки, подростки, молодые взрослые собачки. Помогите спасти пока уцелевших ребят, они не заслужили такой участи. Эти собаки более адекватные,достойные и благодарные, чем все породистые с документами. Приезжайте за другом, они так тоскуют и искренне не понимают, почему других забрали, а их оставили на верную гибель! - говорят волонтеры.

Наше равнодушие сейчас для них - убийство.... Потому что шанс выжить один - обрести дом. Собачки чистые, обработаны от паразитов. Для девочек гарантирована бесплатная стерилизация. Возможна доставка по городу и области.

Волонтеры готовы предоставить все консультации по уходу, содержанию и ветеринарным вопросам. На фотографии еще не все животные, которым нужен дом.

Также добровольцы будут благодарны за любую помощь песикам: едой, лекарствами, транспортировкой, поиском дома для собачек и щенков.

89207031980 Лена

89045255386 Инна.

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