Под Курском маршрутка врезалась в столб: ранены шесть женщин

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-03T14:53:34+03:00

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3 августа примерно в 10:40 маршрутная «Газель» двигалась по автодороге 2-е Плоское - Владимировка из поселка Пристень в село Сазановка. На борту было десять пассажиров.

Пострадавших доставили в больницуФото: УМВД России по Курской области.

На шестом километре трассы водитель не справился с управлением. Маршрутка съехала в левый по ходу движения кювет, а потом врезалась в опору ЛЭП. От удара «Газель» перевернулась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП ранения получили шесть женщин-пассажиров. Все они доставлены в Пристенскую центральную районную больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено административное расследование. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

1 июля авария с шестью пострадавшими произошла на в Фатежском районе на автотрассе М2 Крым. 41-летний таксист на «Калине» ехал с пассажирами со стороны Курска в сторону Орла. Неожиданно со стороны деревни Русановка на трассу выехал «уазик», за рулем которого сидел 56-летний водитель. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.