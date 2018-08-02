Обед под прицелом: курянка кормила собак под дулом ружья

2 Авг. 17:40 2018-08-03T11:32:09+03:00

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Жительница Курчатова Людмила Савкина ухаживает за бездомными животными более 20 лет. Женщину не может пройти мимо голодных и больных животных – выносит им еду, при необходимости лечит, стерилизует и старается пристроить в хорошие руки.

Людмила и другие неравнодушные жители организовали животным во дворе так называемый приют – поставили три будки. Сюда животные приходят поесть и погреться. В 11 часов вечера Людмила принесла собачкам молоко и косточки, стала кормить своих питомцев и вдруг услышала хлопки. Обернувшись, она увидела своего соседа. Он стоял примерно в 50 метрах и стрелял.

Несколько дней назад мужчина выражал свое недовольство. Ему не нравилось, что женщина прикармливает собак. Мало того, сосед даже грозился расправиться, притом не только с животными, но и с ней. Людмила не сомневалась в намерениях мужчины. Поэтому побежала в подъезд, а собаки кинулись вслед за своей хозяйкой. По чистой случайности никто не пострадал.

Женщина сразу позвонила в полицию. Приехавшие на место ЧП сотрудники раненых собак не обнаружили. Личность стрелявшего быстро установили. Мужчина успел скрыться. Вероятно, понимал, что за стрельбу из пневматики в населенном пункте ему грозит солидный штраф. Сейчас его разыскивает полиция.

По словам женщины-волонтера, прикормленные собаки никакой опасности для людей не представляют. Они стерилизованы и отличаются добрым нравом. А сосед, как ей показалось, был пьян.

История вызвала бурную дискуссию между зоозащитниками и курянами. Многие выражают свое недовольство волонтерами, прикармливающими животных в общественных местах. В полиции отметили, что гражданам лучше не прикармливать бродячих собак у себя во дворах. Опасность может исходить не только от животных, но и, как выяснилось, от людей. Не всем нравятся стаи собак, бегающие по детским площадкам. Не стоит никого провоцировать.

Однако на людей бросаются не только бродячие собаки. В минувшее воскресенье в поселке Дичне Курчатовского района женщину покусал домашний ротвейлер,сообщили в УМВД по Курской области. Правда, огромный ухоженный пес с ошейником бегал по улице без хозяина.

Приехавшие на место ЧП полицейские собаку заманили в служебную машину и отвезли в подразделение ветеринарии Курчатовского района. Хозяин ротвейлера пока не нашелся. Ему предстоит заплатить штраф. Кстати, собака почему-то не любит женщин. При появлении представительниц слабого пола пес начинает рычать и лаять.