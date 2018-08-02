В Курской области за сутки утонули четыре человека

2 Авг. 14:27 2018-08-02T14:30:40+03:00

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Купальный сезон подходит к концу, но с каждым днем обстановка на водоемах Курской области продолжает ухудшаться – растет количество погибших. За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано четыре случая гибели, один из них произошел в Курске.

1 августа в протоке Кривец на улице 2-я Стрелецкая около районе школы № 16 обнаружили труп мужчины. На территории Курска с начала купального сезона это уже четвертый случай гибели. Всего же за 2018 год на водоемах города утонуло шесть человек. В Курской области за купальный период погибли 24 человека, с начала года – 42. Все происшествия зарегистрированы на необорудованных местах отдыха. Большинство погибших находились в нетрезвом состоянии.

Чтобы уберечь отчаянных граждан от беды, обучить их правилам поведения на воде и мерам по оказанию первой помощи утопающим, ежедневно в рейды по местам массового отдыха у воды выходят патрульные в составе инспекторов ГИМС, сотрудников полиции, представителей муниципалитетов, спасателей ВОСВОД и добровольцев. Количество оперативных групп по контролю за безопасностью на водоемах региона увеличено. До 11 августа в регионе продлен месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Несмотря на предупреждения и неутешительную статистику, куряне продолжают пренебрегать правилами личной безопасности. Употребляют на берегу спиртные напитки, наркотики, дети отдыхают на водоемах без присмотра взрослых.

Управление ГО и ЧС напоминает:

- купаться можно только на официальных пляжах, где дежурят спасатели;

- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности купания.

- не оставляйте детей у водоема без присмотра, не отпускайте их одних на речку!

- в случае если на ваших глазах кто-то у водоема употребляет спиртное, дети и подростки отдыхают на водоеме без присмотра взрослых, сообщайте об этом по телефону 02 или в "Службу спасения" – по телефону 112. Возможно, таким образом, Вы спасете чью-то жизнь!