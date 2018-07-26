Курян приглашают участвовать в конкурсе на лучший портрет фронтовой собаки

26 Июль 14:00 2018-07-27T14:25:07+03:00

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Музей Победы объявляет о начале всероссийского конкурса детских рисунков «Портрет фронтовой собаки».

Музей Победы предлагает вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть «портрет» реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки.

Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту, дающую право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Рисунки могут быть исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

Для участия необходимо до 13 августа 2018 года включительно отправить свои работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки», в формате JPEG (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут известны 19 августа 2018 года.

В этот день Музей Победы будет отмечать «День памяти фронтовой собаки», который посвящен подвигу четвероногих участников сражений. В 2018 году к празднику также присоединятся музеи, входящие в проект «Территория Победы».

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.

Самые известные собаки-герои

Сапер Джульбарс - единственный пес, награжденный медалью «За боевые заслуги». Разминировал 7468 мин и более 150 снарядов. Парад Победы встречал раненный, на руках главного кинолога Международной федерации служебного собаководства на сталинской шинели.

Миноискатель Рик - обнаружил и разминировал 12 000 мин. Пережил блокаду Ленинграда и помог спасти Павловский дворец, обнаружив в его фундаменте за час до взрыва 2,5-тонную бомбу.

Диверсант Дина - первая собака-диверсант. Провела единственную в мире операцию минирования ж/д путей, успешно подорвав немецкий эшелон.

Разведчик Джек - на их совместном с проводником счету более 20 захваченных «языков», в том числе офицер, взятый в плен внутри тщательно охраняемой крепости Глогау.

Связист Рекс - доставил в войска 1649 донесений. Был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.

Санитар Мухтар - за годы войны вытащил с полей сражений более 400 раненых воинов. Спас Мухтар и своего проводника.