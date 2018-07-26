Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» открывает постоянную рубрику «Прямой ответ»

26 Июль 13:00 2018-07-26T14:32:35+03:00

Рубрика направлена на информирование населения о незаконности несанкционированного потребления электроэнергии. На этой странице вы получите компетентные развернутые ответы на интересующие вас вопросы от опытных специалистов сетевого предприятия

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Как обнаружить воровство электроэнергии?

- Кражу электроэнергии можно определить по прямым и косвенным уликам. Прямые улики - это мгновенный контроль в сопоставлении с реальными фактами, косвенные - небаланс в показаниях электроэнергии общего счетчика и просуммированных показаний всех отдельных потребителей.

Поворотным моментом в этом вопросе стало применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии - АСКУЭ, которые предоставляют прежде всего неограниченные возможности контроля баланса полученной и потребленной электроэнергии. Прибавьте к этому возможность удаленного доступа к данным и автоматизацию сбора информации, и получите пресловутых трех китов, на которых базируется решение проблем, связанных с воровством электроэнергии.

Как определяется объем похищенной электроэнергии при бездоговорном потреблении?

- При обнаружении бездоговорного потребления объем похищенной электроэнергии определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля) за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии. Период, согласно требованиям основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии от 4 мая 2012 года, определяется с даты последней контрольной проверки технического состояния объектов потребителя до даты выявления факта бездоговорного потребления.

Потребители должны знать, что только при наличии договора энергоснабжения потребление электрической энергии является законным и электроприемники могут безопасно эксплуатироваться.

Поможет ли избежать воровства установка электронных счетчиков? Почему не выносят на улицу индукционные счетчики?

- Выносить на границу домовладения нужно электронные счетчики, потому что, во-первых, индукционные имеют большую погрешность, во-вторых, в зимнее время их нужно обогревать, потому что на морозе ось диска замерзает и недоучет электроэнергии многократно увеличивается. А электронный счетчик работает при температуре до -40°С градусов по Цельсию и точно показывает учтенную электроэнергию. Кроме того, электронный счетчик способен содержать в своей памяти информацию о потребленной электроэнергии, и можно поднять данные о потребленной энергии, например, годичной давности.

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