В Курской области осудили наркодиллеров

26 Июль 10:00 2018-07-26T11:01:42+03:00

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Курчатовский райсуд Курской области вынес приговор семерым участникам преступной группы, сбывавшей "синтетику" в Курске.

Преступников задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области еще в феврале 2017 года. Расследовало дело Следственное управление УМВД России по Курской области.

Обвиняемые распространяли наркотики через тайники-закладки как мелких, так и оптовых партий. Обязанности у членов группы были четко распределены. Стоит отметить, что никто из обвиняемых не употреблял наркотики и для устройства на незаконный заработок отсутствие наркозависимости было одним из обязательных условий.

Одна из участниц группы приехала в Курск из Липецкой области специально для "работы". Съемное жилье она использовала в качестве склада для хранения запрещенных веществ. Там было изъято почти десять кило так называемых синтетических наркотиков. Остальные изъяли из уже сделанных тайников. В обязанности женщины входили доставка, расфасовка, изготовление, хранение наркотиков, а также организация крупно-оптовых закладок в Курской области. Оттуда после оптовые распространители забирали партии и распространяли уже через мелких закладчиков низшего звена от кого и получали наркотики потребители. У женщины етсь маленькая дочь, которая на время заключения матери передана под опеку бабушки. Отец ребенка сейчас также отбывает наказание в колонии за кражу.

Другие обвиняемые занимались непосредственно организацией мелких тайников-закладок. Задержанные мелкие «сбытчики» проработали меньше месяца и не успели получить заработок.

Одна из участниц группы – 18-летняя студентка одного из курских вузов. Девушка также признана виновной в распространении наркотиков. Из учебного заведения она отчислена.

Участникам группы в зависимости тяжести преступления дали от 1 года до 7 лет заключения в колонии общего режима.

Кроме того, по решению суда изъятые наркотики будут уничтожены.