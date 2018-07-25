«Музыка – это почти как религия» - норвежская группа «Sleepyard» выпустила очень «личный» альбом

25 Июль 16:00 2018-07-25T16:57:13+03:00

«Художник обычно не перестает рисовать, так почему мы должны перестать креативить?» - так «викинги» объясняют свою собственную концепцию творчества

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“Sleepyard” – совершенно точно не поп-группа. Но творчество этой команды – а фактически братьев Оливера и Свейна Керсберген – очень точно отражает ту романтику и уникальность, которой окружена в массовом сознании Скандинавия. Признаемся честно, это не массовый продукт и по вкусу придется далеко не каждому, зато очень качественный и честный. Братья создают, записывают и выпускают свою очень разную музыку вот уже 25 лет – на виниле, кассетах, CD и в цифровом формате.

- Писать музыку сегодня, честно скажем, дело далеко не прибыльное, ну разве что если ты поп-звезда вроде Ланы Дель Рей или Роллинг Стоунз – почти все можно бесплатно скачать онлайн…

Оливер: - Ну, это как живопись. Художник ведь не перестает писать картины, даже если это не слишком выгодно. Так почему мы должны перестать писать музыку?

Свейн: - Это почти как религия. Ты пишешь, потому что веришь в это. Не все становятся суперзвездами, но ведь и не каждому быть Папой Римским.

- На Amazon недавно появился ваш новый альбом с любопытным названием Winter Crickets. Он очень разный по содержанию, нужно признать...

Оливер: - На самом деле сначала я начал писать сценарий для фильма в жанре фантастики. Идея так и не была материализована, но саундтрек к этому фильму вошел в альбом. Мне кажется, тема фильма стала изюминкой. Плюс к тому у нас накопились другие композиции, которые тоже туда вошли. У Свейна, например, были свои песни и своя история…

Winter Crickets - свежая работа норвежцев

Свейн: - Для меня был совершенно другой опыт в связи с этим альбомом. В тот момент я только что перенес трансплантацию печени и, можно сказать, оказался трезвым впервые за долгое время, и немного не в курсе того, что происходит вокруг, в отличие от моего брата, впрочем, как и всегда. Я думаю, это очень разный и очень личный альбом для нас обоих.

Оливер: - Название альбома «Winter Crickets» («Зимние сверчки» - рус.) –фактически первые слова, которые Свейн смог написать в больнице, когда пришел в себя. Это было небольшое стихотворение. Я думаю, своего рода размышление о таинстве жизни.

- Я знаю, у вас было несколько экспериментов, навеянных личностями советских руководителей – Андропова, Черненко и реалиями жизни в соцлагере.. Откуда у норвежцев такой интерес к советской эпохе?

Оливер: - Я думаю, это связано с детскими впечатлениями. В 80-е Советский Союз нам казался чем-то весьма запретным и неизведанным. Однажды я увидел по ТВ похороны Черненко. Картинка была настолько впечатляющей, что оставила невероятный след. Некоторые наши песни довольно оркестровые… Совершенно точно, что на них лежит отпечаток того утра 1985 года.

«Альбомы, которые всегда считались раритетами, теперь доступны в супермаркетах»

- Если бы вам пришлось выбирать, в каком формате выпустить новый альбом – винил, CD или цифровой с бесплатным скачиванием, на что пал бы выбор?

Свейн: - Хороший вопрос. Я полагаю, винил – было бы здорово, но дорого. Людям нравится идея винила, но на самом деле пластинок покупают не так уж много. Залить музыку в интернет – это, что называется, что есть, то есть. Я сам скачиваю, так что не могу жаловаться. Формат бесплатного скачивания позволяет максимальному числу людей открывать новую музыку. Это не так уж плохо.

Оливер и Свейн свой следующий альбом решили выпустить на винилеФото: Facebook

Оливер: - Я бы выбрал винил. Кассеты – тоже интересно. А вот по поводу «цифры» я не уверен… Это вроде как ради смеха. Мне кажется «цифра» не настолько реальна как другие форматы. И уж точно, если это подразумевает бесплатное скачивание, убыточно, когда ты тратишь деньги на студию и инструменты.

- У вас дома огромные коллекции виниловых пластинок. Это просто мода или есть тут какая-то магия?

Оливер: - И мода, и магия. Невероятно, но звукозаписывающие компании, которые выпускают винил, открываются снова и выпускают новые пластинки. Это роскошь, прийти в магазин и купить новый MC5 или Funkadelic. Альбомы, которые всегда считались раритетами, теперь доступны в супермаркетах.

Свейн: - Я думаю, это почти как старые телефоны или антикварная мебель. Напоминает людям о юности и волшебном времени.

Оливер: В детстве наш отец держал магазин пластинок, это наше увлечение еще с тех времен. Помню, я часами разглядывая обложки альбомов, ожидая родителей. Когда я начал всерьез коллекционировать винил, вся музыка уже была на CD. А у меня все еще был проигрыватель. Вот тогда я и открыл волшебные секонд-хенды - большинство сдавало свои виниловые коллекции туда, хаха.

«Меньше всего ожидал, что будем играть с соавтором Дэвида Боуи»

- Недавно вышла книга о Майке Гарсоне, давнем соавторе и пианисте Дэвида Боуи. Это один из многих-многих музыкантов, с которыми сотрудничал Sleepyard. Как вы относитесь к подобному сотворчеству?

Оливер: Работа с Майком вдохновила нас на многие вещи. Мы всегда восхищались этим человеком, и я бы никогда не подумал, что когда-нибудь его имя будет и на альбоме Sleepyard. Он может играть на чем угодно, настоящий виртуоз. В этом смысле было захватывающим пойти на разные эксперименты и использовать его уникальные навыки. Типа, давайте попробуем что-нибудь классическое, джаз или экзотику ...

Sleepyard: следующий проект выйдет на "виниле"Фото: из личного архива героя публикации.

Нам повезло играть со многими музыкантами, творчество которых мы любим. Такая работа не всегда идет динамично, зато дает широкое поле для экспериментов. Это более креативно, чем играть только группой. Такое сотрудничество каждый раз приводит наши идеи в совершенно новое русло.

- Каков будет следующий проект Sleepyard?

Оливер: На самом деле их несколько – сейчас мы работаем над новыми композициями и новые музыканты тоже появятся на записи. Планируем ретроспективный альбом, так как в следующем году - 25-летний юбилей группы. Страшно подумать, первую демо-кассету мы выпустили еще в 1994-м!

Свейн: Мы планируем выпустить небольшой винил на четыре песни, в записи будут участвовать очень важные гости.

https://sleepyard.bandcamp.com/

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