2018-08-01T09:44:43+03:00
Общество

В Курской области подвели итоги ЕГЭ

26 школьников получили 100 баллов по русскому языку, литературе, химии, математике профильного уровня и географии
Светлана ВОЛКОВА
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Десять учеников удалили с экзамена из-за нарушенийДесять учеников удалили с экзамена из-за нарушенийФото: Светлана ВОЛКОВА
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Всего в Курской области единый госэкзамен сдавали почти пять тысяч выпускников школ. Каждый традиционно экзаменовался по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Еще несколько дисциплин выпускники выбирали по желанию. Наибольшей популярностью, как и в прошлом году, пользовались обществознание, физика, история, биология.

- Для проведения ЕГЭ было создано 47 пунктов проведения экзамена и один на дому - для участника ЕГЭ, который по медицинским показаниям не мог прийти самостоятельно, - пояснила Екатерина Харченко.

Что касается результатов, то итоги государственной аттестации в этом году показали, что уровень подготовки курских выпускников сопоставим с прошлогодними результатами. По русскому языку 99,8% ребят подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования, 98,6% набрали минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Успешно сдали ЕГЭ по математике профильного уровня 93,7% участников, по математике базового уровня – 98,7 % участников.

- 26 курских школьников получили 100 баллов по русскому языку, литературе, химии, математике профильного уровня и географии. Это дети из Курска, Железногорска, Курчатова, а так же Касторенского, Курского, Обоянского, Поныровского, Рыльского и Фатежского районов. Стоит отметить, что два участника ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам – по русскому языку и химии, - отметила Екатерина Харченко.

Во время проведения ЕГЭ зафиксировано 46 случаев нарушения, десять выпускников (трех в досрочный период и семь – в основной период) удалили с экзамена. У остальных после просмотра видео аннулировали работы. Теперь пересдать итоговый экзамен они смогут только в следующем году.

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