Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

31 Июль 16:00 2018-07-31T16:12:04+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Я являюсь вкладчиком банка Траст. В связи с реорганизацией нужно ли мне подъехать в офис банка, изменится ли номер моего счета, условия хранения денег?

- Вначале надо сказать, что основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы. В этом году в новую структуру войдут офисы «Открытия», ПАО «Бинбанк» и ПАО Национальный банк «Траст», в 2019 году – офисы ПАО «Росгосстрах банк». В Курске формируется региональный операционный офис банковской группы «Открытие». Начиная с августа, во всех офисах банка «Траст» пройдет ребрендинг, т.е все офисы будут работать под банковским брендом «Открытие». Продукты банка «Траст» в обновленных офисах будут сохранены, а его клиенты могут по-прежнему пользоваться своими продуктами до конца срока их действия.

- Какие новые предложения появились у банка по ипотеке? Какое из них сегодня самое удобное и выгодное?

- Что касается развития ипотечного бизнеса в банке «Открытие», то у нас большие планы на это направление, мы точно знаем, что это самый динамично развивающийся сегмент в розничном кредитовании, и к тому же очень востребованный и социально-ориентированный продукт, который должен быть сильным в любом универсальном банке. С точки зрения нашего продуктового предложения, уже в ближайшее время в линейке продуктов банка «Открытие» появятся новые программы и интересные предложения для различных категорий населения, а процедура получения кредита и требования к документам - существенно упростятся. Вслед за снижением ставок по программам ипотечного кредитования в апреле 2018 года, банк объявил об особых условиях кредитования для военнослужащих. Клиенты банка из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) смогут получить ипотеку по ставке 9% годовых на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 2 479 000 руб.

- У меня карта «Открытия». В каких банкоматах я теперь могу снимать деньги, и будут ли сниматься проценты на эту операцию?

- В июле банк «Открытие» и «Бинбанк» объединили сети банкоматов на снятие наличных. Клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по домашним тарифам. Клиенты имеют возможность снимать средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети не предусмотрено. В результате интеграции клиенты банка «Открытие» смогут воспользоваться 5700 устройствами на территории всей страны. В Курской области – 53 банкомата объеденной сети, где можно снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат.

- Слияние банков - значит ли это, что их общий штат сотрудников будет уменьшен?

- Вопросы объединения банков – это длительная процедура, механизмы которой нами отработаны. Что касается «Бинбанка» – с 1 января 2019 года «Открытие» и «Бинбанк» будут работать под единым брендом. До тех пор каждый из них работает под своим брендом, у каждого – свои бизнес-планы. Фактически мы уже начали интеграционные процессы, я вошел в состав управления «Бинбанка» в Курске. Существенные, но краткосрочные, изменения предстоят в 2019 году, когда его клиенты перейдут на баланс банка «Открытие». В настоящее время идет процесс создания продуктовой линейки – унифицированной для обоих банков. Поскольку реорганизация происходит длительно, она не означает кардинальных перемен для коллектива. Лучшие кадры остались с нами. По ряду направлений произошла ротация, люди заняли другие позиции, большая часть коллектива сохранена.

- Можно ли теперь воспользоваться в «Открытии» рефинансированием кредита в «Бинбанке»? Если теперь это единая структура, наверное, и кредитная база будет общей и для рефинансирования придется искать совсем другой банк?

- Да, это возможно. Потребительские кредиты, кредитные карты сторонних банков и ипотечные кредиты рефинансировать можно. В основном, рефинансируются кредиты наличными, а также кредитные карты. Особенность рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в том, что после получения нового кредита, заемщику требуется закрыть старый кредит и принести в банк справку о погашенной задолженности. Хочу отметить, что спрос на рефинансирование ипотеки в этом году существенно вырос.

- Что-то изменится в процессе обслуживания клиентов? Какие услуги, кроме банковских, вы будете предоставлять своим клиентам?

- В этом году необходимо реализовать новую бизнес-модель и новую операционную модель, согласно которой «Открытие» продолжит развиваться как универсальный финансово-кредитный институт. Банк будет активно работать с клиентами по всем ключевым бизнес-линиям: крупный корпоративный, инвестиционный, малый и средний бизнесы, розница и private banking. «Открытие» владеет достаточно большим страховым бизнесом. Прежде всего, компанией «Росгосстрах» и компанией «Капитал-страхование». Также у нас самые крупные в стране негосударственные пенсионные фонды: «Лукойл-Гарант», «НПФ Электроэнергетики» и НПФ «РГС». Наша стратегия и бизнес-план этого года предусматривают объединение трех пенсионных фондов в один с инвестициями примерно в 600 миллиардов рублей, и произойдет это объединение уже в третьем квартале текущего года. Есть еще современные digital-активы – «Точка», «Qiwi», достаточно известные на рынке компании. Все эти компании объединены в финансовую группу «Открытие» и мы будем предлагать их услуги своим клиентам.