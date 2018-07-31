В суд передали дело курского «педагога-педофила»

31 Июль 14:57 2018-07-31T16:12:04+03:00

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Мужчина работал заместителем директора по воспитательной работе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. В 2015 году он прямо в своем кабинете вступил в половую связь с несовершеннолетней воспитанницей учебного заведения. В 2016 - 2017 годах неоднократно совершал в отношении девочек, проживающих в интернате, насильственные действия.

Одной из воспитанниц педагог также звонил по телефону и разговаривал с ней на интимные темы, удовлетворяя свои сексуальные фантазии. Напуганные подростки, имеющие психические отклонения, боялись рассказывать об «особых» отношениях с замдиректора. Педагога «сдал» один из сотрудников интерната. После этого правоохранители провели ряд оперативных мероприятий.

Коллеги и друзья обвиняемого не верят в его виновность

Мужчину задержали на своем рабочем месте. При задержании учитель сопротивления не оказывал, в преступлениях своих сознался сразу. Из служебного кабинета педагога и его квартиры изъяли компьютерную технику. Учителя сразу арестовали.

Сотрудники интерната не могли поверить в виновность преподавателя.

— Абсолютно адекватный человек, нареканий никогда не было. И дети никогда не жаловались на него, — рассказал один из педагогов интерната.

— Очень дружелюбный и компанейский человек. Любит активный отдых — рыбалку и походы. Не пьет, — рассказал «КП» товарищ обвиняемого, пожелавший остаться неизвестным.

Мужчина пошел на повышение в интернат после многолетней работы в Курском государственном университете. Бывшие коллеги, тоже отзываются о нем хорошо:

- Прекрасный преподаватель ОБЖ, командир студенческого спасательного отряда. На региональном этапе соревнований «Человеческий фактор» его отряд занял первое место!

— Очень серьезный человек, прекрасно ладил со студентами, готовил диссертацию на одну из тем по безопасности жизнедеятельности. Студенты под его руководством принимали участие в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills.

Елена Глазкова, бывшая директор школы-интерната рассказала, что «ценный кадр» перевелся на работу в интернат 2015 году. Сначала работал педагогом дополнительного образования, потом стал заместителем директора по воспитательной работе. Постоянно был с детьми, организовывал разные мероприятия. Видно было – работой увлечен:

- Выполнял все свои должностные инструкции, с коллегами всегда вежлив и тактичен, поэтому нареканий никаких не было. – Мне никогда никакие жалобы не поступали.

Директор знала, но не приняла никаких мер

Однако через некоторое время после задержания педагога директора школы-интерната освободили от занимаемой должности. Женщине предъявили обвинение в халатности. Выяснилось, что директор учебного заведения знала о противоправных действиях подозреваемого. Об этом ей сообщила одна из воспитательниц интерната.

Директор не приняла никаких мер — с потерпевшей девочкой не побеседовала, в правоохранительные органы и органы опеки не сообщила. Женщина провела беседу со своим заместителем, который полностью отрицал свои поступки. На этом и ограничилась.

В результате того, что руководитель интерната не приняла должных мер по предупреждению и пресечению преступных действий своего заместителя, в дальнейшем он совершил еще одно преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней воспитанницы школы-интерната.

Была у замдиректора интерната и вполне себе личная жизнь. От первого брака у преподавателя есть взрослый сын. Женским вниманием педагог был, видимо, не обделен. После развода он сошелся с девушкой, которая почти на 20 лет его моложе. По всей вероятности, о «шалостях» друга, если они были, молодая подруга курянина (тоже, кстати, преподаватель), не знала.

В соцсетях на страничке педагога красуется фото с игривой подписью.

Фото с личной странички автора в соцсетяхФото: соцсети

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По вменяемым статьям бывшему педагогу школы-интерната грозит серьезный срок. Если вина учителя будет доказана, то ему будет назначено наказание по совокупности совершенных преступлений.