2018-07-31T12:02:50+03:00
Общество

Акция «КП»: «Хочу домой!»

«Комсомолка» срочно ищет хозяев для собак из отлова, иначе животных ждет смертный приговор - бесплатные медпомощь и доставка питомцев гарантированы
Светлана ВОЛКОВА
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Собачки ждут своей участиСобачки ждут своей участи
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Cудьба занесла этих несчастных животных в пункт временного содержания под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия содержания здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Эти бедняги, что на фото, стали жертвами коммунальной службы отлова. В погоне за количеством эта организация везла и хозяйских животных, которые были на самовыгуле и даже щенков. В этом собачьем концлагере вас с тоской в глазах ожидают абсолютно адекватные, разумные и невероятно благодарные животные от месяца до трех лет, которые безмерно радуются любому вниманию.

Все они потенциальные смертники, есть несчастным собачкам практически нечего.Волонтеры стараются подкормить, но людей готовых помочь кормом не так много. Времени на пристройство тоже мало, в любой момент животных может не стать.

Все собачки осмотрены ветеринаром, здоровы и социализированы. Злобных и агрессивных нет. Таких,видимо, не довозят...

Узники собачьего приюта

Узники собачьего приюта

Если вы хотите обрести настоящего друга, защитника и сторожа в одной мордашке, приезжайте! Выбор огромный.

Бесплатную стерилизацию, все консультации по уходу, содержанию и ветеринарным вопросам гарантируют волонтеры.

Возможна даже доставка по городу и области.

Все животные, что на фото, еще на месте.

Также волонтеры будум благодарны за любую помощь, которая вам по силам (еда, лекарства, помощь в размещении объявлений о поиске дома)!

8(920)703-19-80 Лена

8(904)525-53-86 Инна

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