Курск принимает «Содружество православной молодежи»

31 Июль 09:00 2018-07-31T10:12:24+03:00

Международный съезд вот уже в одиннадцатый раз проходит на курской земле

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В этом году съезд проходит в год 100-летия со дня мученической гибели императора Николая II и его семьи и приурочен к Году добровольца. Кроме Курска, ребята побывали в Москве и Екатеринбурге, посетили православные храмы и монастыри, приняли участие в богослужениях, совершили трудовые послушания. В рамках съезда прошли встречи со священнослужителями, круглые столы на темы духовно-нравственного просвещения, творческие вечера, встречи с молодежными общественными организациями, состоялся XI фестиваль художественного творчества "Содружество православных сердец".

Одно из центральных событий съезда - участие молодежи в фестивале "Царские дни" в Екатеринбурге. Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также прошел традиционный крестный ход до монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Кульминацией съезда стала встреча его участников с губернатором Курской области Александром Михайловым, которая состоялась 28 июля в Свиридовском центре. Разумеется, молодым людям из разных стран мира – делегатам съезда - было чем поделиться. Масса незабываемых впечатлений и эмоций накопилась у юношей и девушек из разных уголков планеты, объединенных общей идеей православия.

Губернатор Курской области Александр Михайлов очень тепло приветствовал делегатов съезда и сопровождавших их в большой поездке по России священнослужителей:

- Дорогие ребята, я искренне рад вновь видеть вас и приветствовать на курской земле. Некоторых из вас я уже знаю и помню по предыдущим вашим визитам на историческую родину. Поэтому мне приятно называть вас именно так – дорогие друзья. Считаю, что «Содружество православной молодежи» - уникальное явление, которое является хорошим примером того, как важно единомышленникам, живущим в разных частях мира, сотрудничать и проводить общую линию. Это дорогого стоит, ведь сегодняшний мир весьма не прост и наполнен агрессией. Но мы с вами, православные люди, являемся в первую очередь инициаторами идей добра, мира и сотрудничества, решаем задачу объединения русского мира.

Митрополит Курский и Рыльский Герман подчеркнул, что такие встречи на курской земле стали возможны благодаря воссоединению Русской православной церкви и зарубежной ее части. Это поистине эпохальное событие произошло не без участия курян. Как выразился покойный патриарх Алексий второй, будучи в Коренной пустыни, «ниточка воссоединения русской и зарубежной православных церквей проходит через Курск».

Немало добрых слов прозвучало от самих юных делегатов, многим из которых пришлось преодолеть огромный нелегкий путь, прежде чем попасть в Россию.

Так, Смирнова Наталья прилетела из Канады и сначала добиралась самолетом до Лондона, затем до Хельсинки и еще до Москвы. А потом продолжила путешествие по России на поезде:

- Огромное спасибо за уникальную возможность участвовать в таком мероприятии. Это в моей жизни впервые и запомнится навсегда. Здесь очень здорово, необыкновенная атмосфера единения, я надеюсь, что приеду еще.

Разиньковская Мила прилетела для участия в «Содружестве православной молодежи» из Австралии:

- Я хотела бы сказать большое спасибо за приглашение. Нам здесь очень нравится, чувствуем себя в России как дома!

Подвел итог этой теплой встречи губернатор Александр Михайлов. Глава региона призвал молодежь беречь ценности нашего духовного наследия и не забывать уроки истории, крепить дружбу и сотрудничество православных людей разных стран, национальностей и культур, хранить русский мир.

Ребята исполнили на встрече вокальные номера, всем гостям на память о днях пребывания в России вручили подарки с символикой Курской области.