28 Июль 15:00 2018-07-28T22:53:08+03:00

На митинг пришли люди разных возрастов и убеждений Фото: из открытых источников

По разным оценкам на меропряитии собрались от 500 до двух тысяч человек

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Митинг против повышения пенсионного возраста прошел на окраине Курска - в районе улицы Станционной у кинотеатра "Мир" в Железнодорожном округе города. По разным оценкам на мероприятие пришло от 500 до двух тысяч человек.

Организаторы - метсное отделение КПРФ - насчитало около двух тысяч митингующих.

Куряне пришли на митинг и с самодельными лозунгами: « Пенсия для живых», «Медведев, как дожить до пенсии?», «Единороссов» - на доску позора!», «Плати, работай, умирай – нужна нам такая «стабильность?», «Голодный пенсионер – позор государства», «Поддержку пенсионерам, а не олигархам», «Не хотим работать до смерти».

У проезжей части дороги митингующий держал плакат: «Хочешь дожить до пенсии, сигналь!» Большинство проезжающих сигналило в ответ.

Открыл акцию протеста депутат Курского городского Собрания Алексей Бобовников:

- Сегодня половина всех безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34 лет. Им будет сложней трудоустроиться, если в стране повысят пенсионный возраст. Кроме того, если этот закон будет принят, он непременно приведет к стагнации в экономике.

Собравшиеся требовали отозвать "антинародный закон".

18 августа митингующие снова решили провести акцию протеста.

- На этот раз мы уже будем требовать Красную площадь для проведения митинга, - пообещали активисты.