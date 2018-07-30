2018-07-30T16:23:40+03:00
Общество

К 75-летию Курской битвы на улицах города наведут порядок

Курян приглашают выйти на субботники
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск должен преобразиться к годовщине победы в легендарной битвеКурск должен преобразиться к годовщине победы в легендарной битвеФото: Светлана ВОЛКОВА
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3 августа в Курске стартует акция по благоустройству города. Завершится она 17 августа. В общегородских субботниках примут участие чиновники, коллективы муниципальных предприятий и учреждений всех форм собственности.

Администрация города обращается к руководству предприятий и организаций строительного комплекса, промышленности, транспорта и связи, сервисных и финансовых организаций, учреждений социальной сферы и общественных организаций, небольших торговых точек и крупных магазинов, жилищных и коммунальных организаций, представителям сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям с призывом организовать наведение порядка на закрепленных территориях.

Предстоит сообща привести в порядок также дворы, улицы, территории вокруг домов, очистить от мусора близлежащие газоны и скверы. Наведение порядка позволит в преддверие празднования 75-летия Курской битвы сделать наш город краше на радость его жителям и гостям, добавили в мэрии Курска.

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