2018-07-30T14:47:15+03:00
Общество

В Курске собрались юноши и девушки из разных стран мира

Курская область уже в одиннадцатый раз принимает "Содружество православной молодежи"
Светлана ВОЛКОВА
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Содружество православной молодежи.

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"Содружество православной молодежи" - проект со своей историей. На курскую землю православные ребята из разных стран мира приезжают с миссией единения единомышленников вот уже в одиннадцатый раз.

Молодежь общается, путешествует, интересно проводит время. Так, в этом году кроме Курска ребята побывали в Москве и Екатеринбурге, посетили православные храмы и монастыри, приняли участие в богослужениях, совершили трудовые послушания. В рамках съезда прошли встречи со священнослужителями, круглые столы на темы духовно-нравственного просвещения, творческие вечера, встречи с молодежными общественными организациями, состоялся XI фестиваль художественного творчества "Содружество православных сердец".

"Содружники" объединены идеей православия и мира Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Содружники" объединены идеей православия и мираФото: Светлана ВОЛКОВА

А одним из центральных событий съезда стал фестиваль "Царские дни" в Екатеринбурге. Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также прошел традиционный крестный ход до монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Юноши и девушки в этот раз приехали из Канады, Австралии, Германии, США, Белоруссии, Украины, Грузии. Между молодежью здесь рождаются настолько крепкие дружеские связи, что некоторые из них перерастают даже в семейные. За все время существования проекта "содружники" образовали 29 семей, большинство из которых международные.

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