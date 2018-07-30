В Курске собрались юноши и девушки из разных стран мира
Содружество православной молодежи.
"Содружество православной молодежи" - проект со своей историей. На курскую землю православные ребята из разных стран мира приезжают с миссией единения единомышленников вот уже в одиннадцатый раз.
Молодежь общается, путешествует, интересно проводит время. Так, в этом году кроме Курска ребята побывали в Москве и Екатеринбурге, посетили православные храмы и монастыри, приняли участие в богослужениях, совершили трудовые послушания. В рамках съезда прошли встречи со священнослужителями, круглые столы на темы духовно-нравственного просвещения, творческие вечера, встречи с молодежными общественными организациями, состоялся XI фестиваль художественного творчества "Содружество православных сердец".
"Содружники" объединены идеей православия и мираФото: Светлана ВОЛКОВА
А одним из центральных событий съезда стал фестиваль "Царские дни" в Екатеринбурге. Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также прошел традиционный крестный ход до монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
Юноши и девушки в этот раз приехали из Канады, Австралии, Германии, США, Белоруссии, Украины, Грузии. Между молодежью здесь рождаются настолько крепкие дружеские связи, что некоторые из них перерастают даже в семейные. За все время существования проекта "содружники" образовали 29 семей, большинство из которых международные.