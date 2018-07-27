В Курске идет ремонт школ и детсадов

27 Июль 17:00 2018-07-27T15:33:58+03:00

Всего на эти цели потратят почти 30 миллионов рублей

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Лето в самом разгаре - это время ремонтных работ в школах и детсадах областного центра. Как сообщили в комитете образования города, на эти цели для 30 дошкольных учреждений, 33 школ и четырех учреждений дополнительного образования в 2018 году в бюджете было предусмотрено 19,8 млн. рублей. В конце июня на внеочередном заседании городского Собрания на подготовку школ к новому учебному году решили выделить дополнительно 9,5 млн. рублей.

Во время школьных каникул запланировано провести следующие работы:

- ремонт системы отопления в пяти школах (№№ 7, 10, 16, 35, вечерней № 12) и в девяти детских садах (№№ 62, 69, 71, 76, 77, 116, 117, 121,124);

- частичный ремонт кровли – в 17 школах (№№ 2, 8, 10, 16, 18, 22, 28, 35, 36, 39, 40, 45, 47, 50, 51, 59, «Радуга»), в девяти детских садах (№№ 1, 33, 37, 54, 71, 97, 112, 128, 134) и в одном учреждениях дополнительного образования («Оберег»);

- ремонт систем водоснабжения, канализации, ремонт санузлов, замена сантехнических приборов - в шести школах (№№ 8, 9, 10, 44, 53, 56) и в одном детском саду (№ 40);

- ремонт систем электроснабжения – в двух школах (№№ 25, 51);

- ремонт спортзала в двух школах (№ № 22, 30);

- ремонт пищеблоков в трех школах (№№ 29, 36, 42) и пяти детских садах (№№ 2, 104, 122, 123,131);

- замена оконных блоков – в двух школах (№ 29, 32);

- ремонт помещений проведут в пяти школах (№№ 22, 25, 27, 34, 51), в двух детских садах (№№ 16, 17) и в двух учреждениях дополнительного образования;

- ремонт фасада - в детском саду № 86 и в школе № 40.

Все работы планируется завершить к началу учебного года.