2018-07-25T13:48:05+03:00
Происшествия

В Курской области жестоко расправились с пожилой парой

90-летняя старушка чудом осталась жива
Яна ШЕЛЕСТ
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Преступник хладнокровно расстрелял спящих родственниковПреступник хладнокровно расстрелял спящих родственниковФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Жестокое убийство произошло в селе Шустово Конышевского района 22 июля 2018 года. Окровавленные тела пожилых пенсионеров обнаружили соседи в одном из домовладений. Рядом с ними лежала престарелая родственница, которая, к счастью, оказалась жива.

67-летняя женщина со своим 71-летним супругом, проживающие в Ленинградской области, приехали в Курскую область навестить свою 90-летнюю тетю. Состоятельных гостей увидел 24-летний сосед и решил их ограбить. Ночью мужчина, вооружившись ножом и травматическим пистолетом, проник в дом. Хладнокровно расстрелял спящих родственников, а затем нанес им множественные ножевые ранения.

От полученных травм гости скончались на месте. Престарелая хозяйка дома потеряла сознание, но осталась жива. Злоумышленник стал искать ценности и деньги. Нашел только пластиковую карту погибшей женщины и ключи от машины, на которой он и скрылся.

Потерпевших на следующее утро обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь и полицию. Медики доставили хозяйку дома в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Преступник тем временем доехал на чужом автомобиле до Суджанского района. Около села Киреевка он бросил машину на болоте, а затем на попутках выехал за пределы региона. Оперативники задержали злоумышленника в Ростовской области.

Сейчас мужчина дает признательные показания, в ближайшее время в отношении него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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