В Курской области благоустроят 235 дворов

25 Июль 13:00 2018-07-25T13:06:26+03:00

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Эта работа идет в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 76 муниципальных образованиях региона. Из бюджетов всех уровней на эти цели направлено более 270 миллионов рублей.

- Несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом в программе участвует значительно больше поселений Курской области, сроки начала работ сдвинулись на более ранний период. На 25-и объектах ремонты уже завершены, 75 - сейчас благоустраиваются. По 226 объектам завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, - подчеркнул первый заместитель председателя ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Киселев.

Наибольший объем работ - 10 общественных территорий и 34 двора - предстоит сделать в Курске. По словам заместителя главы администрации города Сергея Малахова, с поставленными задачами планируют справиться в срок, не позднее сентября 2018 года.

Кроме того, Курской области выделено из федерального бюджета 3,7 млн рублей на реализацию проекта «Парки малых городов». Софинансирование областного бюджета составит 571 тыс. рублей, муниципального - 488 тыс. рублей. На эти деньги будет благоустроен парк «Центральный» в Рыльске, работа уже начата. С учетом пожеланий жителей до конца августа там будут благоустроены пешеходные дорожки, организовано озеленение и освещение, установлены малые архитектурные формы.