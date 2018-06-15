Юная курянка едва не погибла из-за неудачного розыгрыша

15 Июнь 14:00 2018-06-15T14:09:35+03:00

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Чуть не закончился трагедий отдых юных курян около воды. Дежурившие на муниципальном пляже спасатели оказали помощь юной курянке, которая стало «жертвой» розыгрыша своего товарища.

Компания из пяти подростков в этот день проводила время на берегу реки Тускарь. В один из заплывов молодой человек решил подшутить над своей подругой: нырнув под воду, он схватил девушку на ногу, чем очень сильно испугал ее. Курянка растерялась, запаниковала и потеряла ориентацию в пространстве.

- У меня перехватило дыхание, я стала сразу кричать и звать на помощь, - говорит девочка.

Сам виновник происшествия бросился ей на помощь и стал удерживать на воде, через несколько секунд подоспели спасатели. Они помогли подросткам выбраться из воды. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась. После профилактической беседы и заверений спасателям, что подобное не повторится, ребята отправились домой.

- Мы убедительно просим всех курян и гостей нашего региона соблюдать правила поведения, - обращается начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Владимир Потанин. – Особое внимание уделите детям: не оставляйте их без присмотра. В очередной раз напоминаем: вода ошибок не прощает! К трагедии может привести любое пренебрежение простейшими правилами! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!