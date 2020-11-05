Курские медики сохранили руку женщине, пострадавшей от нападения медведя

Неожиданно хищник напал на курянку, схватил ее за руку и потащил в клетку Фото: Из архива "КП"

Курские медики сохранили правую руку женщине, пострадавшей от нападения медведя. Курянке провели несколько операций, сейчас она еще в тяжелом состоянии, но врачи надеются на скорое выздоровление.

ЧП произошло в деревне Новые Дворы Фатежского района 26 октября. 50-летняя женщина работала скотником в частном приюте для домашних и диких животных. Днем она проходила мимо клетки с гималайским медведем.

Неожиданно хищник напал на курянку, схватил ее за руку и потащил в клетку. На помощь пострадавшей прибежали другие работники, которые «отбили» женщину у хищника. К сожалению, медведь успел нанести ей серьезные увечья.

Женщину с множественными телесными повреждениями привезли Курскую областную клиническую больницу.

«Ей грозила ампутация, но коллективный труд медперсонала областной клиники смог сохранить пострадавшей конечность, – рассказал заместитель главного врача по хирургической работе больницы Алексей Локтионов. – Пациентке провели несколько пластических операций по пересадке кожи, что способствовало восстановлению 80% функций руки».

По факту нападения медведя следственный комитет проводит процессуальную проверку.

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