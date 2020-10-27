Игорь Артамонов побывал на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина

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Заместитель Председателя Правительства РФ провёл видеосовещание с главой администрации Липецкой области. Марат Хуснуллин и Игорь Артамонов обсудили планы по развитию дорожного и жилищного строительства в трёхлетней перспективе.

Глава региона доложил о ходе реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день Липецкая область демонстрирует хорошие данные по вводу жилья на душу населения среди субъектов РФ, а показатель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 117 благоустроенных общественных пространств, в 2020 году будет перевыполнен – в регионе создадут 158 территорий. Благодаря участию Липецкой области в программе «Стимул» более чем на 60% построена полилингвальная школа в новом микрорайоне Липецка.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. Сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы. Активными темпами идёт строительство самого крупного дорожного проекта последних лет в регионе – Восточного обхода промышленной зоны Липецка. Выполняется и ряд других капиталоёмких объектов в части строительства и реконструкции дорог и мостов на территории всей области.

Марат Хуснуллин отметил, что Липецкая область действительно находится на высоких позициях по исполнению стратегических задач развития государства. «Хочу поблагодарить за хороший объём ввода жилья. Вы находитесь на третьем месте среди субъектов страны. Позитивный пример того, как регион выполняет нацпроект», – сказал вице-премьер.

К 2024 году, заявил Игорь Артамонов, доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится с 34,7 до 47,3 %, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Липецкой области от уровня 2017 года в текущем году должно уменьшиться на 20%.

Особое внимание в ходе совещания обратили на вопрос выполнения программы по переселению из аварийного жилья. Глава региона сообщил вице-премьеру, что Липецкая область готова к ускоренному переселению жителей из аварийных домов при принятии на федеральном уровне решения о дополнительном финансировании.

Кроме того, Игорь Артамонов предложил внести изменения в законодательство для улучшения реализации национальных проектов. «Уверен, что это будет способствовать увеличению объёма вводимого жилья, привлечению инвестиций и обновлению инфраструктуры. Мы хотим усовершенствовать механизм развития застроенных территорий и эффективнее решать проблемы, связанные с объектами незавершённого строительства», – прокомментировал Игорь Артамонов.

«Предложения очень интересные. Необходимо проработать механизмы и законодательную часть», – поручил профильным министерствам Марат Хуснуллин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.