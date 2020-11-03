Металлоинвест отчитался об операционных результатах по итогам девяти месяцев

Выпуск окатышей по итогам девяти месяцев 2020 года сократился на 2,2% Фото: предоставлено пресс-службой

Операционные результаты за девять месяцев 2020 года объявил Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке.

- С января по сентябрь 2020 года Компания увеличила объем производства железной руды – базового продукта для дальнейших переделов, на 1% к аналогичному периоду прошлого года. В структуре производства окатышей произошли качественные изменения – Михайловский ГОК имени А.В. Варичева нарастил производство товарных окатышей с содержанием железа свыше 65%, увеличив с 35% до 46% долю офлюсованных окатышей в общем объеме. Производство стали выросло на 3% в основном за счет увеличения объемов на Уральской Стали после завершения в 2019 году реконструкции сталеплавильных печей по инновационной технологии FMF, - прокомментировал результаты Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании.

Производство

• За 9 месяцев 2020 объем производства железной руды составил 30,4 млн тонн, что на 1,0% больше аналогичного показателя прошлого года. Такой результат обусловлен увеличением производительности в связи с переработкой руды повышенного качества и снижением расхода руды на концентрат. В 3К 2020 объем производства железной руды незначительно снизился на 2,2% г/г и составил 10,2 млн тонн. Снижение объемов связано с проведением ремонтов оборудования

• В связи с реконструкцией ОМ-3 на МГОК, проходившей в 3К 2020, выпуск окатышей по итогам девяти месяцев сократился на 2,2% г/г и составил 20,8 млн тонн. В 3К 2020 объем производства окатышей снизился на 7,7% г/г.

• Компания произвела 5,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 2,4% ниже показателя 9М 2019. Снижение связано с капитальным ремонтом ЦГБЖ-1,3 и модернизацией УМ №1 в 3К 2020

Реализация

• Объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 7,8% г/г и составил 20,8 млн тонн. Основными драйвером роста стали увеличение поставок окатышей в Европу и страны Азии

• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ), продолжает превалировать в общем объеме поставок железорудной продукции Компании – 72,1% за 9М 2020

• Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок незначительно снизилась до 47,8%, против 51,9% за 9М 2019

• Объем экспортных поставок за 9М 2020 вырос на 17,5% г/г за счет увеличения отгрузок в Европу и Азию. Объем поставок в Китай вырос в 2,5 раза

Металлургическая продукция

Производство

• Производство чугуна за 9М 2020 снизилось на 13,0% и составило 1,8 млн тонн в связи со снижением производительности ДП-3 на Уральской Стали, вызванной ремонтными работами

• По результатам 9М 2020 объемы производства стали выросли на 3,1% г/г до 3,7 млн тонн в основном в связи с проведенной в 2019 г. реконструкцией электропечей по технологии FMF на Уральской Стали, а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК. При этом, объем производства на Уральской Стали вырос на 9,1% г/г

Реализация

• На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям за 9М 2020 снизились до 0,9 млн тонн по сравнению с 1,4 млн тонн за 9М 2019

• Доля поставок стальной продукции HVA по итогам 9М 2020 составила 35,3%

• За 9М 2020 поставки металлургической продукции на российский рынок выросли на 1,2% г/г и составили 32,2% от общего объема