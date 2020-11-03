МГОК пополнился современной техникой

Всего на комбинате сейчас работает шесть транспортно-смесительных зарядных машин Фото: предоставлено пресс-службой

Обновление транспортного парка идет на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А.В. Варичева. На днях на предприятие поступила новая транспортно-смесительная зарядная машина стоимостью около 26 миллионов рублей. Технику закупили в рамках программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса и повышению экологичности взрывных работ.

Начальник участка взрывных работ БВУ Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Иван Петков рассказал, что такая спецтехника применяется на комбинате вот уже девять лет, с 2001 года:

- В настоящее время транспортно-смесительная зарядная машина проходит этап пуско-наладочных работ, но уже сейчас мы видим, что она гораздо удобнее своих предшественников. Например, монитор управления располагается в непосредственной близости от зарядного рукава, что улучшает качество контроля как за заряжением скважин, так и за работой оборудования.

Новый автомобиль сделан на базе шасси КАМАЗа. Он компактен, маневренный и обладает высокой проходимостью. Также он оснащен автоматизированной системой управления, позволяющей контролировать параметры технологического процесса приготовления взрывчатых веществ, проводить диагностику, предупреждать о возникновении аварийных ситуаций. Кроме того, техника имеет систему пожаротушения нового поколения и обладает высокой транспортной безопасностью.

Всего на комбинате сейчас работает шесть транспортно-смесительных зарядных машин. С их помощью в карьер поступают компоненты водоэмульсионных взрывчатых веществ (гранэмит), которые далее смешивают в процессе зарядки скважин.

Отличие гранэмита - в высокой безопасности при проведении работ. Так, вода, которая присутствует в его составе, во время взрыва превращается в пар. Поэтому снижается уровень пыли. В итоге объем пылегазовых выбросов в атмосферу по сравнению с применением тротилосодержащих взрывчатых веществ снижается до шести раз.