35 служебных автомобилей администрации Липецкой области переданы медикам

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35 автомобилей из парка администрации и управлений Липецкой области сегодня были переданы различным учреждениям здравоохранения Липецка. Транспорт поступил на службу медикам по инициативе главы региона.

Это решение Игорь Артамонов озвучил на последнем заседании оперативного штаба. При этом глава региона подчеркнул, что все расходы по обслуживанию транспорта не себя берёт администрация. «В это непростое время мы принимаем все необходимые меры для борьбы с инфекцией. Количество обращений к медикам значительно выросло. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям оказывалась как можно быстрее и качественнее», – отметил Игорь Артамонов.

Как рассказала начальник управления делами администрации Липецкой области Ирина Головлёва, автомобили переданы медицинским организациям на неопределённый срок.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и переходом многих ведомств на дистанционную работу необходимость в таком количестве автомобилей снизилась. Будет правильно, если этот транспорт будет использоваться там, где он нужнее всего. Это позволит врачам быстрее добираться к пациентам», – сказала Ирина Головлёва.

Главный врач поликлиники №4, куда поступили четыре автомобиля, сообщила, что в среднем в день водителю придётся работать около 10 часов. По 30 минут на каждый вызов, но не к ковидным больным.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.