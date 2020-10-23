«Мы заинтересованы как в опытных специалистах, так и в молодых людях, находящихся на старте рабочей жизни»

.

При этом Курская атомная станция является крупнейшим по мощности генерирующим источником электроэнергии в Черноземье и одной из важнейших экономических точек роста Курской области. О жизни, развитии и перспективах работы станции рассказал Вячеслав Александрович Федюкин, директор Курской АЭС.

- Вячеслав Александрович, расскажите, как атомная энергетика вошла в жизнь Черноземья и Курской области в частности?

- С середины 60-х годов XX века в Среднерусском Черноземье строились и включались в энергосистему энергоблоки Курской и Нововоронежской АЭС. С вводом в 1976 - 1985 годах четырех энергоблоков Курской АЭС атомная энергетика стала практически безальтернативным источником электроэнергии в регионе. Сейчас на долю атомных станций (Курская и Нововоронежская АЭС) приходится более 74% установленной мощности электростанций Центрально-Черноземного экономического района. В бестопливном регионе атомная энергия позволила вывести и поддерживать на уровне современного развития один из важнейших экономических районов страны.

- Сколько электроэнергии вырабатывает Курская атомная станция?

- Общий объем энергии, выработанной Курской АЭС с момента пуска в 1976 году к 1 сентября 2020 года, превысил 952 млрд кВтч электроэнергии. В перспективе двух лет - один триллион кВтч. Столько вырабатывает вся электроэнергетика России за год. Совокупной выработки Курской АЭС хватило бы для потребления экономикой 19 субъектов Российской Федерации в течение 4,5 года.

Из 55,378 млрд кВтч, выработанных электростанциями Черноземья в 2019 году, 45,278 млрд кВтч (81,8%) приходится на Курскую (43%) и Нововоронежскую АЭС (38,8%).

Во время ремонта энергоблока на Курской АЭС.

- Курская АЭС обеспечивает энергией только свой регион?

- Электроэнергия, выработанная Курской АЭС, поступает в энергосистему, в которую входят 19 областей Центрального федерального округа. Таким образом, в Черноземье не только обеспечены собственные потребности в электроэнергии. Наш регион устойчиво входит в число лидеров по «экспорту» электроэнергии в другие области страны.

- Что можно выделить в качестве главной составляющей производства?

- Наша миссия - обеспечивать потребителей светом и теплом. При этом безопасность является безусловным приоритетом производства. Выходцам из советского Атомного проекта принадлежит заслуга формирования у персонала культуры безопасности в то время, когда это понятие еще не было введено в нормативный оборот мировой атомной энергетики. Для профессионалов, пришедших в отрасль от промышленных военных реакторов, безопасность была не только культурой (предпочтением, ценностью), она была инстинктом (основой поведения). Они запустили на Курской АЭС процесс регенерации соответствующего менталитета. Сейчас культура безопасности на Курской АЭС - это целенаправленная система мероприятий, которые касаются любого работника АЭС.

Главные инструменты обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков Курской АЭС - постоянная модернизация и планово-предупредительные ремонты. В 1994 - 2009 годах Курская АЭС прошла глубокую техническую модернизацию на основе передового оборудования. Это была беспрецедентная в атомной энергетике работа колоссальных масштабов, требовавшая многих десятков миллиардов рублей инвестиций, постоянного решения сложнейших научно-техничес-ких, организационных, снабженческих и иных задач.

Постоянное и системное поддержание безопасного уровня эксплуатации происходит на АЭС во время плановых предупредительных ремонтов (ППР) энергоблоков, когда выполняется предупреждающая замена выработавшего свой ресурс оборудования.

- Расскажите о ходе строительства станции замещения.

- Курская АЭС являет пример еще одного свойства атомной отрасли - быть на острие научно-технического инновационного развития. В настоящее время на площадке действующей Курской АЭС сооружаются энергоблоки № 1 и № 2 станции замещения - Курской АЭС-2. Их строят по новейшему российскому проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это самые мощные энергоблоки в стране, срок их работы в два раза больше, чем у действующих энергоблоков Курской АЭС. По безопасности проект ВВЭР-ТОИ признан соответствующим самым современным требованиям МАГАТЭ и требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Первые работы на стройплощадке начаты в 2018 году. В конце ноября 2019 года строители выполнили все ключевые события, запланированные на год, в том числе два государственных задания: монтаж устройства локализации расплава энергоблока № 1 и бетонирование фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2. Из 13 ключевых событий, намеченных на 2020 год, уже выполнено 11. В их числе два государственных задания, по остальным работы в графике.

Строительство Курской АЭС-2 - драйвер экономики региона. Вместе со стройкой растет сфера строительства, финансовые, транспортные услуги, создаются новые рабочие места. На строительстве задействованы более 6000 человек, а общая численность эксплуатирующего персонала составит около 2000 человек.

Строительство станции замещения Курская АЭС-2.

- Своевременное выполнение производственных планов, в том числе строительства новых энергоблоков, связано с профессионализмом работников?

- Действующая станция изначально комплектовалась лучшими техническими кадрами страны. В регион приехали инженеры и физики, имевшие громадный опыт работы на промышленных реакторных установках Урала и Сибири, а также энергетики, сооружавшие крупнейшие электростанции страны. Они долгие десятилетия обеспечивали безопасную и высокоэффективную эксплуатацию Курской атомной станции.

Важно отметить, что и сегодня главным источником успехов нашего предприятия являются люди - работники АЭС, которые поколение за поколением неизменно выходят победителями в созидательной работе на благо нашей страны и ее граждан. Год за годом сотрудники Курской АЭС входят в число профессиональных инженеров РФ, определяемых по результатам Всероссийского конкурса «Инженер года». И сегодня наша станция заинтересована в компетентных кадрах и людях, готовых связать свою жизнь с атомной энергетикой.

- Расскажите о перспективах работы на атомной станции.

- Курская АЭС является точкой роста региона, которая способна дать каждому из нас будущий день. Для страны - энергонезависимость, обеспеченность устойчивого развития, а для специалистов и профессионалов своего дела - место работы и пространство для жизни. Большой проект строительства новых энергоблоков бросает хороший вызов для людей различных специальностей и профессий - от рабочих до инженерно-технических - не только на этапе строительства, но и при дальнейшей эксплуатации.

Сегодня мы одинаково заинтересованы как в опытных специалистах, так и в молодых энергичных людях, находящихся на старте рабочей жизни. Кадровая и социальная политика нашего предприятия нацелена на создание условий для эффективной профессиональной деятельности персонала, его подготовку, развитие и обучение, а социальные программы помогают сформировать благоприятные условия для комфортной жизни.

Актуальные вакансии публикуются на информационных ресурсах Курской АЭС.

По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Курской АЭС Сергею Николаевичу Щербакову. E-mail: shcherbakov_sn@kunpp.ru

Беседовала Вероника Горбунова.