«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом районные больницы Курской области

.

Теперь пациенты и сотрудники медицинских учреждений* смогут выходить в Сеть, пользуясь бесплатной стабильной и высокоскоростной связью через точки доступа Wi-Fi, не тратя при этом свой мобильный трафик. До конца года Wi-Fi «Ростелекома» появится еще в 38 больницах региона.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные услуги связи позволяют предпринимателям расширять круг своих клиентов во всех населенных пунктах Курской области. Wi-Fi для бизнеса – удобный инструмент взаимодействия и последующего анализа клиентских предпочтений. В лечебных учреждениях эта услуга дает персоналу больницы возможность повышать уровень обслуживания, получая оперативный доступ к специализированным программам с мобильных гаджетов. Благодаря беспроводной сети пациенты могут поддерживать постоянную связь с родными, удаленно решать рабочие вопросы, а также разнообразить свой досуг просмотром фильмов или прочтением книг».

В каждой больнице установлено по одной точке Wi-Fi, радиус действия которой составляет до 100 метров. Пользователям «Ростелеком» предусмотрел две сети доступа: закрытую, с возможностью авторизации через пароль – для сотрудников, и открытую – с защищенной авторизацией по СМС.

Wi-Fi в больницах Курской области появился благодаря поддержке ООО «Маркетинговая группа Алёхин и партнеры», которое является заказчиком услуги у «Ростелекома».

Роман Алёхин, ООО «Маркетинговая группа Алёхин и партнеры»:

«Наше решение установить в больницах Wi-Fi для пациентов и сотрудников имеет не только социальное значение, оно еще и ориентировано на бизнес. Пользователи Wi-Fi на стартовой страничке могут прочитать новости Курска и области на сайте "КурскТВ". Для нас это возможность тестировать таргетированные возможности сервиса, которые легко настраиваются в личном кабинете. "Ростелеком" предложил отличную услугу по выгодной цене».

Узнать об услуге «Wi-Fi для бизнеса» более подробно можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

* * *

* Медицинские учреждения - Большесолдатская центральная районная больница, Глушковская центральная районная больница, Горшеченская центральная районная больница, Дмитриевская центральная районная больница, Золотухинская центральная районная больница, Льговская центральная районная больница, Мантуровская центральная районная больница, Медвенская центральная районная больница, Октябрьская центральная районная больница, Советская центральная районная больница, Солнцевская центральная районная больница, Суджанская центральная районная больница, Тимская центральная районная больница, Фатежская центральная районная больница им.Валентина Феликсовича Войно-ясенецкого, Святого Луки, Хомутовская центральная районная больница, Черемисиновская центральная районная больница, Щигровская центральная районная больница, Курская городская больница №3 женская консультация, Курская городская детская поликлиника №5, Курская городская детская поликлиника №8.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.