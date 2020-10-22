Игорь Артамонов поблагодарил медиков за их работу в период пандемии

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Оно состоялось в администрации Липецкой области. Его провел глава региона Игорь Артамонов. Он начал свое выступление с обращения к врачам и жителям области. «Мы стоим перед критическим моментом нашей борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной липецкие медики одними из первых в стране столкнулись с новой болезнью. Мы прошли через нее успешнее, чем многие другие регионы. Мы и сегодня имеем сравнительно лучшие показатели, чем другие субъекты. Но сейчас мы столкнулись с новой более мощной волной заболевания. К коронавирусу присоединились сезонные болезни. Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы», - сказал Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что коечный фонд в инфекционных госпиталях увеличат на 100 мест. Амбулаторные больные будут обеспечены бесплатными лекарствами. Около 28 миллионов рублей выделены на покупку медицинского оборудования для диагностики коронавируса и тестирования. Количество тестов будут увеличено до трех тысяч в сутки. Из 16 аппаратов КТ десять предназначены для выявления ковидной инфекции. Они переведены на двухсменную работу и полностью загружены. В первые дни ноября поступит еще один аппарат.

«Мы видим, что не хватает врачей, поэтому пришлось приостановить плановую помощь. Нам нужно перераспределить ресурсы, дать медикам выиграть время. На работу в госпитали уже пришли 25 врачей», - сказал глава региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что скорая помощь сейчас принимает 700 вызовов в день, раньше было 200, терапевт ведет 60 приемов в сутки против 20 раньше.

«Это невероятная нагрузка. Медики так загружены, что порой не могут обнять своих детей. Врачи эмоционально выгорают. Особенно, когда сталкиваются со смертью коллег. В обычной жизни мы можем скандалить с медиками, но в трудную минуту они становятся членами наших семей. Сейчас медикам нужна поддержка каждого из нас. Слова благодарности, а не осуждения. Резервов у нас достаточно, но только объединив силы, начав ответственно относиться к правилам, мы сможем остановить пандемию», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.