Госкорпорация «Росатом» и «Ростелеком» запускают масштабный ИТ-проект по централизованному управлению доступом к информационным системам

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ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Росатом в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве запустили совместный проект по построению Системы централизованного управления учетными записями и правами пользователей к информационным ресурсам госкорпорации. Система станет крупнейшей в России по количеству пользователей, так как в ее периметр планируется включить все предприятия Росатома, в которых сегодня работают более 250 тысяч сотрудников. Проект реализуют компания «Ростелеком-Солар», которая входит в кластер информационной безопасности «Ростелекома», и АО «Гринатом» — ИТ-интегратор Росатома. Разработанные решения внесены в реестр отечественного ПО.

В результате создания системы госкорпорация «Росатом» сможет максимально автоматизировать жизненный цикл учетных записей сотрудников: от предоставления доступа к необходимым ресурсам при найме до их отзыва при увольнении. На все предприятия и организации госкорпорации будут распространены единые требования политики безопасности и маршруты согласования при предоставлении доступа к корпоративным системам. В результате реализации проекта производственные процессы, которые обеспечивали данные функции ранее, будут оптимизированы, что позволит снизить рутинную нагрузку на ИТ-администраторов и, как следствие — увеличить эффективность их работы. Кроме того, в рамках проекта планируется создать центр компетенций по созданию и развитию системы на базе АО «Гринатом».

По итогам конкурсных процедур исполнителем проекта был выбран «Ростелеком-Солар», который входит в кластер информационной безопасности группы компаний «Ростелеком» и является самым большим в России центром экспертизы по данной тематике. Компания обладает большим опытом в реализации проектов аналогичного масштаба и набором собственных технологий, способных обеспечить решение задач такого уровня. Это позволит обеспечить высокое качество сопровождения системы, сведя к минимуму риски, связанные с обеспеченностью подрядчика ресурсами.

«Говоря о безопасности, как об одной из ключевых ценностей Росатома, нельзя забывать об ИТ-секторе и сохранности информации. Совместный с “Ростелекомом” проект будет способствовать не только повышению уровня информационной безопасности атомной отрасли, но и ускорению, упрощению и автоматизации предоставления прав доступа. А значит, поможет оптимизировать наши ресурсы, высвобождая время пользователей. Важно также отметить, что мы создаем современный, технологичный отечественный продукт, внедрение которого повысит импортонезависимость атомной отрасли. Уверен, сотрудничество Росатома и “Ростелекома” позволит создать эффективное и перспективное решение с большим потенциалом для реализации новых бизнес-проектов», — сказал директор департамента информационных технологий Госкорпорации Росатом Евгений Абакумов.

«Проект такого масштаба — это всегда профессиональный вызов, но мы уверены в успехе, и во многом — благодаря вовлеченности и глубоким техническим компетенциям коллег из ИТ- и ИБ-департамента Росатома. Проект по построению единой централизованной системы управления правами доступа невозможен без глубокого погружения в то, как устроены процессы организации на данный момент, без понимания бизнес-потребности заказчика, которая подталкивает его к выстраиванию новых маршрутов взаимодействия и сотрудничества в технических вопросах интеграции платформы в инфраструктуру организации. На этом пути значимость эффективного партнерства с заказчиком невозможно переоценить», — подчеркнул вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

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«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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Гринатом - ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня Гринатом создает самые современные решения для цифровизации Росатома и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России.

Гринатом оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

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Росатом – глобальный технологический холдинг, объединяющий более 360 предприятий российской атомной отрасли, включая АЭС, организации машиностроения, строительства, ядерной медицины, научно-исследовательские институты, а также атомный ледокольный флот. Стратегия деятельности Госкорпорации предусматривает движение от глобального лидерства в атомной отрасли к глобальному технологическому лидерству. К 2030 году поставлена цель по увеличению выручки до 4 трлн рублей. Доля новых продуктов здесь должна превысить 40%, и столь серьезные планы в том числе связаны с цифровым развитием. Деятельность Росатома в цифровой сфере предполагают многоплановую работу по целому ряду направлений. Первое - это участие в цифровизации Российской Федерации: Росатом является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика», ответственным за создание в России квантового компьютера и соисполнителем дорожной карты “Новые производственные технологии”. Второе - создание цифровых продуктов для себя и для внешнего рынка: Росатом создает большое количество внутренних разработок для управления технологическими процессами атомной отрасли и на этой базе успешно формирует линейку цифровых продуктов, которые становятся доступны предприятиям различных индустрий и успешно конкурируют с мировыми аналогами. Третье - построение единой цифровой платформы атомной отрасли: цифровое импортозамещение, развитие ИТ-инфраструктуры и корпоративных сервисов, цифровизация процессов сооружения АЭС.