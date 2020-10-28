Металлоинвест развернул в помощь медикам Ситуационные центры

Медики консультируют дистанционно Фото: предоставлено пресс-службой

Специальные Ситуационные центры открылись в городах присутствия Компании «Металлоинвест». Сюда за помощью могут обратиться работники предприятий в случае заболевания коронавирусом, ОРВИ или пневмонией.

Для работников Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева такой центр работает на базе ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий». Для новотроицких металлургов Уральской Стали - Медицинского центра Уральской Здравницы.

В Губкине и Старом Осколе начали работу дистанционные площадки общества «ЛебГОК-Здоровье» для сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова.

Как пояснили в компании, необходимость создания центров возникла из-за того, что государственные медучреждения сейчас перегружены. Центры не подменяют их функционал, но при этом помогают сотрудникам предприятий консультациями. Это снижает нагрузку на медучреждения регионов.

Врачи-координаторы Ситуационных центров дистанционно отвечают на вопросы, а также ведут динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, которые лечатся амбулаторно.

В Ситуационных центрах есть штат медперсонала и все необходимое для работы: пульсоксиметры, расходники для забора биоматериала, средства связи и индивидуальной защиты.

Сейчас МГОК и ЛГОК, Уральская Сталь и ОЭМК работают в штатном режиме. На предприятиях действует комплекс мер по нераспространению коронавируса. Сохраняется строгий масочный режим.