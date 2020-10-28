Под Курском на женщину напал медведь

Внезапно хищник проявил агрессию, схватил женщину за руку и потащил ее к себе Фото: Из архива "КП"

50-летняя курянка работала скотником в частном приюте для домашних и диких животных в деревне Новые дворы Фатежского района. 26 октября она проходила мимо клетки с медведем. Внезапно хищник проявил агрессию, схватил женщину за руку и потащил ее к себе.

Пострадавшая получила множественные телесные повреждения. Женщину доставили на скорой в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас она там проходит лечение.

По данному факту Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.