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Под Курском на женщину напал медведь

Курянка получила серьезные травмы
Яна ШЕЛЕСТ
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Внезапно хищник проявил агрессию, схватил женщину за руку и потащил ее к себе

Внезапно хищник проявил агрессию, схватил женщину за руку и потащил ее к себе

Фото: Из архива "КП"

50-летняя курянка работала скотником в частном приюте для домашних и диких животных в деревне Новые дворы Фатежского района. 26 октября она проходила мимо клетки с медведем. Внезапно хищник проявил агрессию, схватил женщину за руку и потащил ее к себе.

Пострадавшая получила множественные телесные повреждения. Женщину доставили на скорой в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас она там проходит лечение.

По данному факту Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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