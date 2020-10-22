Вкусный хлеб получается только у добрых людей

В ОАО «Курскхлеб» работает сплоченный коллектив профессионалов.

16 октября весь мир отмечает День хлеба. Для России этот праздник особенный. Ведь недаром именно у нас говорят: «Хлеб всему голова». Куряне в последнее время буквально избалованы широким ассортиментом хлебобулочных изделий на любой вкус, который присутствует на прилавках магазинов. Тут и продукция частных пекарен, и традиционный формовой хлеб, любимый еще с советских времен. Конкуренция большая, ведь продукт этот пользуется неизменным спросом.

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Николай Семенович Лопатин: - В 2021 году нашему предприятию исполнится 80 лет. Уверен, что наша судебная система довольно устойчива и даже московские «черные» рейдеры не смогут ее раскачать. А решение арбитражного суда по делу, которое сейчас рассматривается, будет законным и обоснованным. И мы будем продолжать радовать курян вкусным, качественным хлебом.

«Мы не гонимся за огромной прибылью»

Многолетняя приверженность курян продукции ОАО «Курскхлеб» говорит о многом. Залог успеха - это прежде всего качество, проверенное годами, плюс доступная цена. Скажем, хлеб «Дарницкий» от «Курскхлеб», выпускаемый еще по советскому ГОСТу 1985 года и под жесточайшим внутризаводским контролем, на прилавках курских магазинов стоит всего 16 рублей. Этот сорт хлеба социальный, то есть «стратегический».

- Мы не гонимся за огромной прибылью в ущерб качеству. Наоборот, во главу угла ставим соответствие самым высоким и проверенным временем стандартам. А цену по некоторому ассортименту можем сделать минимальной, осознавая важность нашей продукции для населения. Прежде всего речь о «народных» сортах хлеба. Но, конечно же, предприятие не должно работать в ущерб себе. Поэтому ценовую политику на ассортимент варьируем так, чтобы в итоге работать пусть в небольшой, но плюс, - делится секретами стабильной работы предприятия генеральный директор ОАО «Курскхлеб» Николай Семенович Лопатин. - Мы вынуждены держать свои аппетиты в узде. Смотрим на ценовую политику. Берем издержки, которые есть, и составляем калькуляцию. Можно и общезаводские затраты включить в стоимость буханки, но что это даст? Завысишь цену на хлеб - его никто брать не будет! Рентабельность у нас невысокая. На хлебе - в среднем 5 - 7%, до 10%. На булочных изделиях - до 15 - 20%. Социальный хлеб убыточный. Хотя и дотационный, но 8 - 10% - убыток. Перекрываем его за счет другого ассортимента.

Сейчас «народного» «Дарницкого» хлеба завод выпускает до 14 тонн в сутки. Больше половины этого объема - восемь тонн - по губернаторской программе.

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Уютное кафе-пекарня для курян от «Курскхлеб».

Кадры решают все

Умелое руководство предприятием позволяет не только снабжать курян вкусным, полезным и доступным хлебом, но еще и поддерживать благополучную и стабильную экономическую ситуацию на предприятии в целом. А значит, обеспечивать работой и заработной платой тысячи курян, регулярно платить налоги в бюджет.

На предприятии регулярно индексируется заработная плата, а сотрудники пользуются рядом социальных льгот - от выплат на ребенка за счет производства до возможности получения ссуд на строи- тельство, ремонт и другие нужды.

- Зарплата невысокая, но есть аванс, получка. Плюс 13-я, 14-я зарплаты, премия к отпуску. Также каждый сотрудник, уходя со смены, бесплатно может взять буханку хлеба, - рассказывает Николай Семенович.

Работники предприятия получают ссуды в общей сложности почти на семь миллионов рублей. Рассчитывать на такую поддержку можно уже после трех лет работы. Также при рождении ребенка уже более 20 лет на предприятии выплачивают восемь тысяч рублей одноразово и по две тысячи рублей мамам до трех лет включительно.

Не забывают здесь и о ветеранах производства. Их сегодня всего 145 человек - тех, кто отработал на «Курскхлеб» десять и более лет. Раз в году, на профессиональный праздник, который в этот раз отмечался 11 октября, работники со стажем получают по одной тысяче рублей плюс десять килограммов муки высшего сорта, килограмм дрожжей и символическую буханку хлеба.

По старинным русским рецептам

Профессионалов своего дела на «Курскхлеб» ценят и уважают. Есть примета - вкусный хлеб получается только в руках хорошего человека. Поэтому коллектив предприятия - это одна сплоченная бригада профессио-налов. Работают здесь с душой. Вот и хлебушек выходит на славу.

На предприятии пользуются старинными рецептами хлебопечения. Процесс дорогостоящий, трудоемкий и кропотливый. Это помогает сохранить уникальный вкус хлеба, знакомый разным поколениям курян с самого детства.

При производстве формового и подового хлеба здесь используют особую закваску собственного производства. Культуру приобретают в НИИ Санкт-Петербурга. Затем из пробирки выращивают от 100 грамм до объема, который помещается в полуторатонных емкостях, где идет брожение. Далее следует длительное и кропотливое производство заварки.

Ни в коем случае нельзя нарушить цикл производства. Поэтому, чтобы приготовить закваску, нужна масса энергии и внимания. Отсюда особый кисловатый вкус настоящего хлеба.

В отличие от ОАО «Курскхлеб» 90% предприятий используют в своей технологии простые прессованные дрожжи. Это, конечно, гораздо проще и выгоднее. Но уникальность русского хлебного вкуса теряется.

Фирменное курское качество

Конечно же, чтобы выпекать душистый русский хлебушек, производству необходимы люди с золотыми руками. Как отбирают специалистов своего дела на хлебозаводе, рассказывает директор:

- Кадры решают все. Готовых специа-листов нет. Сначала ставим человека только на рабочее место. Смотрим, что за специалист. Если человек проявляет себя, то учим его, а чему-то и у него учимся. Плохих людей у нас на заводе нет, они сами уходят.

Специалисты «Курскхлеб» - настоящие творцы: они не только используют проверенные временем русские рецептуры, но и разрабатывают свои уникальные составы хлеба. Последние уже сделали курские сорта широко популярными за пределами региона. Особой популярностью пользуется курский «Коренской» хлебушек, симпатичные буханочки которого стали фирменным знаком нашего региона. Этот сорт особенно популярен в соседних областях Черноземья. Уникальная рецептура «Коренского» разработана специалистами «Курскхлеб». И как рецепт «Кока-Колы», производитель хранит его в строгом секрете.

Благодаря энтузиазму профессионалов своего дела курский хлеб приобрел популярность у жителей Белгородской, Орловской, Воронежской областей. А расширению географии помогает собственный транспортный цех, который осуществляет доставку вкусной выпечки соседям. Удержать при этом цены и сделать доставку рентабельной помог переход транспортного парка предприя-тия на газ, что существенно сократило затраты.

Есть и свой собственный транспортный парк.

Вступая в юбилейный год

Следующий, 2021 год для ОАО «Курскхлеб» станет особым, юбилейным. Предприятию исполнится 80 лет. Строительство хлебозавода было начато в довоенные годы на тогдашней окраине Курска. А в марте 1941-го, перед самым началом Великой Отечественной вой-ны, предприятие выпустило первый хлеб. На территории предприятия до сих пор сохранилось это здание. Но уже в ноябре того же года при отступлении советских войск хлебозавод был взорван. Поскольку завод был практически «стратегическим» объектом в годы войны. Во время оккупации его восстановили и запустили вновь. А когда фашисты отступали, то хлебозавод снова разрушили.

После восстановления, начиная с 1943 года, предприятие работает без остановки до сего времени. Конечно же, ассортимент продукции значительно расширился за эти годы. От стандартного формового хлеба здесь перешли к выпуску самых разных хлебобулочных продуктов на любой вкус. Расширение и модернизация на предприятии шли все эти годы, даже в тяжелые 90-е. Хлебозавод не переставал выпускать вкусную и полезную продукцию.

Хлебобулочные изделия курского предприятия постоянно участвуют в региональных и российских агропромышленных выставках, где неоднократно удостаивались золотых и серебряных медалей. Продукция «Курскхлеб» отмечена дипломом губернатора Курской области по качеству, награждена Почетным дипломом Академии проблем качества Российской Федерации. Все это подтверждает высокий статус производственного процесса, который действует на хлебозаводе.

Предприятие не стоит на месте: не только модернизируется производственная база, но и расширяется собственная торговая сеть. Действует два фирменных магазина «Горячий хлеб» и 50 торговых павильонов, которые расположены в шаговой доступности для населения в жилых микрорайонах.

А совсем недавно на Московской площади открылось уютное кафе-пекарня от «Курскхлеб». Здесь можно попробовать многое из ассортимента, выпускаемого на предприятии, а также протестировать аппетитную пиццу и сытный бизнес-ланч по весьма умеренным ценам. Чай и кофе также на выбор для посетителей.

Попытка передела

Словом, у предприятия много интересных задумок и планов на будущее, которые рассчитаны во благо курян. Огорчает одно - в последние годы стабильной работе ОАО «Курскхлеб» мешают распри вокруг предприятия. Как считает директор предприятия Николай Лопатин, это попытка передела хлебного рынка внутри региона в духе 90-х. Самое страшное, чего здесь опасаются, - это дестабилизация работы завода. Это может поставить под угрозу не только умеренную ценовую политику и политику высокого качества, которую диктует «Курскхлеб» на местном и региональном рынках, но и судьбы тысяч работников предприятия и их семей. Ведь удивительный факт - в то время, когда на других аналогичных предприятиях региона штат сокращается, на «Курскхлеб» растет число рабочих мест, есть даже вакансии.

- Меня удивляют события, которые разворачиваются в последнее время вокруг нашего предприятия, - говорит Николай Семенович. - В 2015 - 16 годах все претензии тщательно, даже излишне тщательно, проверялись налоговой инспекцией, следственным комитетом, комитетом финансового и бюджетного контроля, Центробанком и судами. Итог один - они несостоятельны. Почему недобросовестные одиозные СМИ забывают указывать про финалы судов и проверок, мне прекрасно понятно: кто платит - тот и заказывает музыку.

В 2016 году, когда все проверки закончились пшиком, мы не стали отвечать и расследовать такой явный интерес некоторых правоохранительных и государственных органов к нашей законной деятельности.

Могу сказать только одно. Уверен, что наша судебная система довольно устойчива и даже московские «черные» рейдеры не смогут ее раскачать. А решение арбитражного суда по делу, которое сейчас рассматривается, будет законным и обоснованным.

Опасения руководителя предприятия, проработавшего в своей отрасли многие десятилетия, оправданны. В конечном итоге речь идет о будущем одного из «стратегических» предприятий региона. Будет ли оно существовать завтра и если да, то в каком формате, с какой ценовой и рыночной политикой? Все эти вопросы, напрямую касающиеся повседневной жизни простых курян, сейчас на кону.

Светлана ВОЛКОВА.