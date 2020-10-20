За три года на предприятиях Металлоинвеста реорганизуют техобслуживание и ремонт

Обмен опытом на предприятиях компании - давняя практика Фото: предоставлено пресс-службой

На Михайловском и Лебединском горно-обогатительных комбинатах побывали специалисты по ремонтам предприятий компании «Северсталь»: АО «Карельский Окатыш», АО «Олкон», АО «Яковлевский ГОК», АО «Северсталь Менеджмент» и дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Цель визита - обмен опытом в области технического обслуживания и ремонта оборудования, а также управления производственными активами.

Подобный опыт – это давняя практика, которая работает на предприятиях Металлоинвеста.

Дело в том, что компания в этом году начала реализацию масштабной программы трансформации ремонтных служб своих предприятий. Программа рассчитана на три года. Цель - провести глубокую реорганизацию функции ТОиР, изменить культуру процессов планирования, организацию и выполнение технического обслуживания и ремонтов технологического оборудования.

Елена Пьянова, начальник управления по развитию и эффективности производственных активов Михайловского ГОКа, считает, что встреча с коллегами прошла продуктивно:

– Делились своим видением процессов, сравнивали технологии, искали пути решения схожих проблем. В итоге – каждый из нас приобрел ценный опыт, способный помочь достичь более высокого уровня в вопросах развития ремонтных служб.

Обсуждались вопросы повышения эффективности ремонтов, современных подходов к управлению активами, оценки и управления рисками. Гости побывали на ремонтных площадках предприятий и оценили уровень организации работ.

- Подобные встречи с коллегами из горно-металлургических компаний России – полезный опыт, – считает Дмитрий Казанцев, директор по оборудованию Лебединского ГОКа. – Обмен лучшими практиками, свежий взгляд на процессы и операции, разбор конкретных достижений, позволяет сравнивать и корректировать шаги в процессе изменений системы ТОиР. Нам есть чему учиться друг у друга, перенимать уникальные наработки, адаптировать их для себя и успешно применять.