Более четырех тысяч корпоративных клиентов «Ростелекома» в ЦФО выбрали интеллектуальный номер «8 800»

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Только за первые шесть месяцев текущего года было активировано порядка 600 многоканальных номеров, что на 50 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конце первого и на протяжении второго кварталов цифровой провайдер зафиксировал существенный рост телефонного трафика по услуге, что совпадает с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с пандемией. Суммарная длительность всех звонков с марта по июль 2020 года составила свыше 657 млн минут, что на 37% превышает показатели весенне-летнего периода прошлого года.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наши многоканальные номера в коде “8 800” заслуженно пользуются популярностью у компаний различного масштаба, поскольку легко адаптируются к потребностям заказчика и наилучшим образом помогают в решении текущих задач. Востребованность услуги существенно возросла с началом пандемии, поскольку образовательные и медицинские учреждения, государственные органы и частные предприятия начали открывать колл-центры по вопросам, так или иначе связанным с коронавирусом и работой организаций в этот период. Этим объясняется существенный рост трафика. Суммарная продолжительность звонков, совершенных с помощью услуги “8 800”, с января превысила 950 млн минут. Если перевести это время в года, то мы пропустили более 1 800 лет телефонного трафика. Среди наиболее социально значимых проектов можно отметить организацию горячей линии #МыВместе по номеру 8-800-200-34-11, по которому волонтеры принимают заявки на доставку продуктов и лекарств, оказывают информационную и психологическую поддержку гражданам в связи с распространением COVID-19, а также консультируют по вопросам туристического кешбэка».

Активными пользователями услуги являются телекоммуникационные компании, банковский и государственный секторы, представители розничной торговли. Компании «НОВАТЕЛ», Сбербанк, ВТБ, «Хом шоппинг раша» и Почта России владеют наибольшим количеством номеров и генерируют максимальный телефонный трафик.

Сергей Липин, генеральный директор ООО «Хом шоппинг раша»:

«Во время пандемии резко увеличилось количество людей, которые все свои бытовые потребности решали путем дистанционной торговли. В этот период мы пытались создать для своей телеаудитории максимальную доступность всех сервисов коммуникации со специалистами контактного центра. Одним из таких инструментов стала услуга номер в коде “8 800” от “Ростелекома”, которая помогает обеспечить комфортные условия обслуживания наших покупателей при оформлении заказов и уточнении информации по послепродажному обслуживанию. Многоканальный номер позволяет сделать максимально эффективным канал связи “Клиент - Специалист контактного центра”, повысить уровень продаж и способствует развитию нашего бизнеса. Клиент является главным звеном, от которого дальше строятся все бизнес-процессы телешопинга, поэтому для нас крайне важно поддерживать постоянную и удобную коммуникацию с покупателями, особенно в период ограничительных мер».

«Ростелеком» гарантирует стабильное функционирование IT-инфраструктуры, что подтверждается бесперебойной работой услуг в периоды возросшей нагрузки на сети. Высокая отказоустойчивость технической системы компании обеспечивает надежную работу сервисов не только для клиентов, но и для всех телекоммуникационных операторов, которые пропускают свой трафик по сети «Ростелекома».

Номер 8-800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, принимающий звонки от нескольких клиентов одновременно, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика.

Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800-200-30-00.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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ООО «Хом шоппинг раша» — крупнейший оператор DRTV-продаж на территории СНГ, который работает с 2013 года, предлагая своим клиентам функциональные, уникальные и нужные товары. О своей продукции «Хом шоппинг раша» рассказывает в рекламных роликах, которые снимает самостоятельно. Трансляция роликов ведется на популярных телеканалах, в том числе федеральных: «Россия 1», «ТВЦ», «Домашний», «Рен ТВ», «СТС» и т.д.

На сегодняшний день «Хом шоппинг раша» — это еще и интернет-магазин интересных, функциональных и полезных вещей. Эксклюзивная косметика, оригинальная одежда и обувь, необычные товары для дома и сада.