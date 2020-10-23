В Железногорске благоустраивают территорию памятника «чернобыльцам»

Завершить работы активисты планируют в ближайшее время Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске волонтеры программы «Откликнись!» компании «Металлоинвест» совместно с железногорскими участниками ликвидации аварии на ЧАЭС приводят в порядок территорию памятника героям-ликвидаторам. Помог с покупкой строительных материалов активистам Михайловский ГОК им. А.В.Варичева.

В планах - обновить памятник, заменить поврежденную плитку, отремонтировать лавочки, установить бордюрный камень и ограждение. Завершить работы активисты планируют в ближайшее время.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Зимин, который помогает в этой работе, говорит, что благодарен за помощь волонтерам, которые по велению сердца делают добрые дела, в том числе помогают сохранить такие важные для общества объекты.

- Железногорские ликвидаторы обратились на комбинат с просьбой помочь в благоустройстве территории вокруг скульптуры, и наша команда волонтеров откликнулась, - рассказал волонтер, помощник машиниста тепловоза МГОКа Сергей Синюгин. – Это не только дань памяти, но и желание сделать наш город лучше.