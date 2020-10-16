Дело Тарубаровой ушло в суд. Защита утверждает, что в нем много нестыковок

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Почти 14 лет она была депутатом, занимала посты заместителя председателя Курского городского Собрания, руководителя фракции «Единая Россия».

В 2018 году ее и еще двух фигурантов обвинили в должностном преступлении - растрате вверенного имущества. Но как рассказала сама Надежда Тарубарова, она с 2012 года является пенсионером по возрасту и никаких должностей с тех пор нигде не занимала. Курские СМИ много писали о деле, но до сих пор суть обвинений до конца не была ясна.

Дела семейные

До апреля 2019 года Надежда Ивановна состояла в браке Александром Николаевичем Тарубаровым, совместно с которым и создавался семейный бизнес. Для развития бизнеса брались кредиты, и это были значительные суммы. Но потом наступили тяжелые времена, в стране начался финансовый кризис, который не обошел и бизнес. В связи с чем часть имущества пришлось продать. Но 207 млн задолженности все же осталось. Пришлось перекредитовываться в Курскпромбанке. Деньги были взяты для развития деятельности ООО «Полимер». Поручителем и залогодателем по данным обязательствам стало созданное в ноябре 2015 года ООО Топливная компания «Ант-Ойл».

Последнее предприятие и станет впоследствии фигурировать в уголовном деле.

Из выдвинутого обвинения следует, что якобы «по устной договоренности между Тарубаровой Н. И. и Тарубаровым А. Н. с сентября 2016 года на Тарубарову Н. И. были возложены полномочия директора ООО Топливная компания «Ант-Ойл».

Но защита Тарубаровой Н. И. считает, что такая договоренность не могла иметь место, так как в сентябре 2016 года ООО Топливная компания «Ант-Ойл» принадлежало другим людям, которые не имели отношения к семье, а Тарубаров А. Н. стал директором позже - с октября 2016 года, данная информация содержится в материалах уголовного дела.

В сентябре 2018 года директором стал другой человек.

Однако именно Надежда Тарубарова оказалась в итоге ответчиком по делам компании. Как следует из обвинительного заключения, якобы именно ей передали полномочия директора в сентябре 2016 года. Кто и каким образом? Этим вопросом сегодня задается защита. Однако за последние полтора года, пока длилось расследование, Надежда Тарубарова успела несколько месяцев провести в СИЗО, а потом под домашним арестом, доказывая свою правоту, а теперь предстанет перед судом.

По версии следствия

Силовики нагрянули в ООО «Топливная компания «Ант-Ойл» первый раз 25 декабря 2018 года. Сначала проводились оперативные действия. Потом наведывались еще несколько раз.

В июне 2019 года СУ СК РФ по Курской области официально на своем сайте сообщило, что расследование в отношении Надежды Тарубаровой продолжается. Она стала фигурантом двух уголовных дел. Первое - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) - было возбуждено 15 апреля 2019 года. Второе - по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) - возбудили 17 мая 2019 года.

21 сентября 2020 года СУ СК по Курской области сообщило о том, что уголовное дело передано в суд. В нем три фигуранта, три женщины, которые занимали должности генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера «одной из организаций города Курска». По версии следствия, они совершили растрату вверенного им имущества, принадлежащего ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области», то есть горюче-смазочных материалов. По сути продали 606 973, 09 литра другим лицам, а средствами распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Кроме того, генерального директора и главного бухгалтера обвиняют в легализации денежных средств на общую сумму более 17 миллионов рублей.

Что не клеится?

Вполне логично, что у стороны защиты есть своя версия, объясняющая вышеперечисленные события.

Представитель Надежды Тарубаровой Игорь Скоркин рассказал, что на самом деле генеральный директор ООО ТК «АНТ-ОЙЛ» не привлекается ни к какой ответственности, что вызывает удивление.

- Надежда Тарубарова не является субъектом преступления, так как не была ни учредителем, ни генеральным директором ООО «Топливная компания «Ант-Ойл». Поэтому ей не могли быть вверены какие-либо материальные ценности, - пояснил представитель.

Также он отметил, что в публичном пространстве закрепилось мнение, что Надежда Тарубарова якобы совершила растрату ГСМ в 2018 году, а в материалах уголовного дела находится экспертиза от 05.09.2019 года, согласно которой в 2018 году топливо было выдано в полном объеме.

Тогда стали проверяться 2016 и 2017 годы работы предприятия. Было возбуждено еще одно уголовное дело, также по хищению ГСМ, якобы недостача имела место именно в те периоды.

- В 2016 году с января по май компанией были заключены 4 государственных контракта с ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области», согласно которым на хранение было передано 905 686 литров ГСМ. Эксперт обвинения в своем заключении № 213-29/2019/64 от 31 декабря 2019 года установила, в что в 2016 году с хранения было выдано 930 969 литров. В 2017 году, как следует из материалов дела, ГСМ выдавались в соответствии с потребностью ФКУ и перебоев в выдаче не было. 8 февраля 2019 года по решению Тарубарова А. Н. ООО Топливная компания «Ант-Ойл» прекратило выдачу ГСМ ФКУ. После этого, 13 февраля 2019 года, ФКУ обратилось в Арбитражный суд Курской области, и процесс до настоящего времени не завершен. В ходе судебного процесса стало известно, что за 2016 год у ФКУ по работе с компанией претензий нет, - рассказал Игорь Скоркин.

Кроме того, непонимание вызывает то, что следователи, несмотря на имеющиеся у них документы, не учитывают выполнение обязательств компанией перед заказчиком в 2019 году.

- Организация продолжала отпускать ГСМ заказчику и в 2019 году, за первый квартал которого ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области» было отпущено 250 тысяч литров. В арбитражном суде ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области» требует возврата ГСМ на сумму 14 млн рублей от ООО «Топливная компания «Ант-Ойл». Однако компания иск не признает, поскольку ФКУ не предоставило документов, подтверждающих передачу этого топлива на хранение. Не дожидаясь исхода дела в арбитраже, 15 апреля 2019 года возбудили уголовное дело, в котором органы следствия утверждают о хищении ГСМ на 19 млн рублей, что противоречит даже позиции ФКУ, которое требует возврата ГСМ на 14 млн, - пояснил представитель.

Вопрос у защиты вызывает и нестыковка в бухгалтерских документах.

- К примеру, во всех накладных на передачу и хранение топлива, которые предоставляет сторона обвинения, отсутствуют номера государственных контрактов. Это делает невозможным идентифицировать, по этим ли именно контрактам отдавалось ГСМ. Поскольку помимо этих четырех контрактов компания работала и по другим и они были исполнены. Кроме того, в обвинении указывается стоимость якобы похищенного топлива. Но при передаче его на хранение цена не указывалась. Она предположительная.

При этом за два года следствия не выяснено финансовое состояние дел ООО Топливная компания «Ант-Ойл» и ее способность исполнения обязательств перед ФКУ, не проверена хозяйственная деятельность фирмы, не выяснено, куда направлялись деньги, полученные в результате продажи ГСМ и основных средств в компании.

При этом только по долгам ООО «Полимер» с расчетного счета Топливной компании «АНТ-ОЙЛ» как поручителя по кредитам было списано 25 миллионов рублей, - заключил представитель Надежды Тарубаровой Игорь Валерьевич Скоркин, - что свидетельствует о явно обвинительном уклоне расследования дела.

Дело принципа

Длившееся полтора года расследование не может не вызвать дополнительных вопросов или пересудов: почему арбитражное дело стало уголовным, а предпринимательская деятельность преступной? Если Надежда Тарубарова не имела никакого отношения к Топливной компании «Ант-Ойл», то по каким причинам и кому выгодно ее уголовное преследование? 14 октября 2020 года состоялось судебное заседание. Фигурантам остается только надеяться, что суд разберется с этим вопросом быстрее, чем следствие.

Евгения Фролова