Свобода и выгода с Мультикартой ВТБ

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Многие пенсионеры до сих пор получают пенсию наличными. Между тем бесконтактные платежи - самый безопасный способ расчетов, а зачисление на карту – наименее рискованный вариант получения пенсии в условиях пандемии коронавируса.

Один из выгодных инструментов для получения пенсии и сбережения собственных средств - Мультикарта ВТБ Мир.

Подробнее об этом продукте с процентом на остаток по счету (4%) и кешбэком до 1,5% для пенсионеров рассказал управляющий банка в Курской области Алексей Быков.

- Почему именно этот продукт вы рекомендуете сегодня, в чем его преимущество?

- Основное преимущество – это простая и удобная процедура получения пенсии. Деньги приходят автоматически, не нужно ждать почтальона или выходить из дома, чтобы получить свою пенсию. Также расплачиваться картой, например, в магазине удобнее и быстрее, чем наличными, которые уже держали в руках десятки людей, что важно в нынешней неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

- Каковы условия по карте?

- Карта ВТБ для пенсионеров оформляется бесплатно в любом отделении банка. За обслуживание также не нужно платить. А на остаток по счету идут 4% годовых.

- То есть средства на карте еще и приносят доход владельцу? Приведите, пожалуйста, пример расчета выгоды.

- Действительно, деньги, которые лежат на карте не потраченными, тоже будут «работать». Предположим, ваши накопления - 100 тысяч рублей. Они лежат на карте, и вы их не тратите. Выходит, за год вы получите почти 5 тысяч рублей в виде дополнительного дохода. Проценты начисляют ежемесячно. При этом вы можете распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, а также получать бонусы за расходы по карте в рамках программы «Мультибонус».

- Что нужно для того, чтобы оформить Мультикарту Мир? Какие необходимы для этого документы?

– Оформить Мультикарту можно в любом отделении банка ВТБ. Для этого нужен только паспорт. Можно получить моментальную карту в день обращения или же оформить именную, ее выдадут через несколько дней. Прямо в отделении банка сотрудники помогут оформить заявление в Пенсионный фонд на получение пенсии на карту - или расскажут, как это сделать самостоятельно.

- А что такое программа «Мультибонус»?

– Это программа лояльности, которая позволяет получать вознаграждение за покупки, просто расплачиваясь картой в магазинах.

Расплачиваясь Мультикартой, вы получаете вознаграждение, которое зачисляют на бонусный счет программы лояльности «Мультибонус». Затем его можно обменять на рубли, товары или услуги в зависимости от выбранной опции. К примеру, при подключении опции «Cash back» размер вознаграждения за покупки будет до 1,5%.

- В условиях сложной эпидобстановки важно всегда иметь доступ к своему счету. Реально ли управлять им, не посещая банк?

- Безусловно, для этого нужно только установить приложение ВТБ Онлайн на телефон. С его помощью владельцы Мультикарты МИР в режиме реального времени могут управлять своими счетами, картами, открывать накопительные счета и вклады, бесплатно совершать переводы как внутри ВТБ, так и на карты других банков с использованием Системы быстрых платежей. Мобильное приложение – это доступ ко всему спектру продуктов банка.

Напомню, что после зачисления пенсии на Мультикарту Мир вы получите:

4% годовых на остаток по счету

до 1,5% кешбэка за покупки

дополнительный кешбэк по программе «Привет, Мир» от НСПК и партнеров программы лояльности «Мультибонус»

Срок действия карты - 3 года, оформление и обслуживание бесплатно.

Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на официальном сайте vtb.ru (0+), а также по первому требованию по всех подразделениях Банка ВТБ(ПАО). Банк ВТБ(ПАО) Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

4% годовых на остаток по счёту на сумму до 500 000 руб.

Вознаграждение 1,5% по опциям «Cash back», «Путешествия» и «Коллекция» начисляется за покупки по Мультикарте ВТБ (в т. ч. дополнительным картам в пакете услуг «Мультикарта»). Если сумма покупок составляет менее 10 тыс. руб./мес. (в т. ч. совершённых за пределами РФ), комиссия за обслуживание пакета услуг с расширенным уровнем вознаграждения составляет 249 руб./мес. Максимально бонусируемый оборот — 75 тыс. руб./мес., совершённый на территории РФ.