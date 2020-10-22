Всего в конкурсе в этот раз принимали участие 152 компании Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках Недели российского бизнеса компания «Металлоинвест» получила награду за победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2019» в номинации «За вклад в социальное развитие территорий». Мероприятие проводилось Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Конкурс проходит ежегодно. Его цели – содействие устойчивому развитию бизнеса, а также определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Всего в конкурсе в этот раз принимали участие 152 компании. Соревнование шло в восьми номинациях.

По словам директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой, в 2019 году Компания направила почти 6 млрд рублей на развитие социально-культурной среды, образования, здравоохранения и спорта, а также поддержку незащищенных слоев населения.

- Наша цель – формирование активных сообществ, готовых участвовать в решении важных для города задач и развития территории, - отметила Юлия Мазанова.

Основные принципы Компании - безопасность труда и производства, высокое качество продукции и клиентоориентированность, соблюдение правовых и этических норм, ответственность и забота о будущих поколениях.

К слову, компания до этого становилась победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», предприятия Металлоинвеста признавались «Российской организацией высокой социальной эффективности». А в конце прошлого года Компания вновь вошла в число лидеров индексов РСПП в области устойчивого развития – «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

В минувшем году Металлоинвест получил «Серебряный» уровень рейтинга компании EcoVadis с итоговой оценкой в 60 баллов при среднем значении по отрасли 43 балла. В 2020 году - оценку от агентства ISS ESG на уровне «С–», показав результат выше среднего уровня в металлургическом секторе.

В 2019 году Металлоинвест занял высокое четвертое место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний WWF.

Компания уже не раз признавалась победителем конкурса РСПП в различных номинациях: «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития», «За экологическую ответственность», «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий», «За вклад в решение социальных проблем территорий».