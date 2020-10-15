Игорь Артамонов провёл координационный совет с правоохранительными органами Липецкой области

.

Также в нём приняли участие представители профильных управлений и судейского сообщества. Заседание прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Обсуждался ряд вопросов, в частности, реализация национальных проектов, нарушение сроков строительства социальных объектов, работа с долгостроями.

«Совместно с правоохранительными органами нам удаётся решать сложные вопросы. Это и работа с обманутыми дольщиками, и с управляющими компаниями, и с недобросовестными подрядчиками. Для более эффективного взаимодействия мы ждём от вас не только решений, но и предложений по обсуждению наиболее острых, на ваш взгляд, вопросов», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к участникам заседания.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросу обеспечения жильём детей-сирот. Сейчас в регионе в списке на получение квартир 2519 человек. Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов выступил с предложением внести изменения в региональное законодательство и расширить число способов обеспечения жильём детей-сирот. Речь идёт о применении жилищного сертификата строгого целевого назначения с установлением временного периода для приобретения жилья и запрета на его продажу в течение определенного срока, за исключением случаев улучшения жилищных условий. Такая практика успешно применяется в других российских регионах.

«Обеспечение детей-сирот жильём не должно отставать от графика, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Все конструктивные предложения, которые позволят ускорить этот процесс, мы детально изучим и, при необходимости, внесём изменения в региональное законодательство».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.