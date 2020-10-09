Количество абонентов Wink в Курской области выросло на 5 тысяч

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Приложение Wink установлено более чем на 1,5 миллионах устройств жителей центральной России. Около трети установок приходится на мобильные устройства под управлением Android. В Курской области «Ростелеком» зафиксировал более 5 тысяч новых активаций видеосервиса.

Популярность сервиса Wink обусловлена качественным и лицензионным контентом, а также новыми возможностями, которые появились за последние полгода: виртуальные путешествия по лучшим музеям мира, онлайн концерты, спектакли и тренировки, организация совместных просмотров. Только за лето спрос на видеоплатформу вырос почти на 8 % по сравнению с весной. Почти 40 % новых пользователей – жители Москвы и Подмосковья. На втором месте по подключениям находится Воронежская область – почти 10 %. Третье место поделили между собой Липецкая и Тульская области. Во время летних каникул наиболее популярны были детские фильмы – «Тролли. Мировой тур» и «Соник в кино». Среди взрослых большим спросом пользовались аудиокниги, раздел с которыми недавно появился на Wink. Самыми популярными стали «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Популярность видеосервисов говорит о росте осознанности и ответственности наших граждан. Вместо того, чтобы тратить время на поиски и скачивание пиратского контента в Сети, мы стали покупать подписки и смотреть интересные нам каналы, фильмы и сериалы в специализированных сервисах. "Ростелеком" постоянно работает над функционалом и наполнением платформы Wink. Благодаря разнообразному контенту и дополнительным опциям видеосервис завоевывает все новых зрителей. Например, недавно появилась функция "Смотрим вместе". Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек».

Любовь Беденко, курянка:

«Я начала пользоваться Wink во время самоизоляции. Открыла для себя аудиокниги и иногда параллельно с каким-нибудь делом, например, нарезкой салатов, слушаю любимые произведения или что-то из современной литературы. Фильмы тоже смотрю, но книги, всё-таки уважаю больше».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.