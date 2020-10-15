В Курской области работают "горячие линии" по профилактике гриппа

Пока грипп в Курской области не регистрируется Фото: Из архива КП.

По последним данным в Курской области заболело ОРВИ 7,41 тыс. человек, 56% из них – дети, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом пока не регистрируется, а заболеваемость ОРВИ, по данным лабораторного мониторинга, обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

Как отмечают специалисты, для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября – начале декабря. Поэтому важно провести вакцинацию населения до этого времени.

В Курской области привито от гриппа уже более 235 тысяч человек, из них 64 тысячи – дети. Прививочная кампания продолжается. Вакцинацию прошли все сотрудники учреждений здравоохранения, которые не имеют медицинских отводов.

По информации регионального комитета здравоохранения, в наш регион направлено свыше 127 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для детей. Для взрослого населения ранее в регионе приняли более 162 тыс. доз вакцин «Флю-М» и «Совигрипп». Практически вся поступившая вакцина уже использована. Ожидается следующая партия.

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области продолжает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Консультирование граждан проводится в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

в Курске – 8 (4712) 58-71-86;

гЖелезногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;

в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;

в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;

в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.